AMLO: cuatro pájaros de dos pedradas

Desde el portal

Ángel Soriano

Todo el sistema, sus voceros y candidatos, no pueden con el de “Juntos Haremos Historia” que, sin el equipazo que rodea a sus adversarios, solo, los pone contra la pared. En dos tiros mató cuatro pájaros:

Cuando Meade lo responsabilizó de la gresca en Puerto Escondido, López Obrador respondió: criaturita, criatura, apúrate porque te gana Margarita. Y con ello descalificó a la candidata independiente, que es la más débil, y la puso por arriba de Meade. Éste le respondió que ojalá y no pierda el sentido del humor cuando pierda por tercera vez.

El tabasqueño se lanzó “suave” contra el priísta, pero involucró a Margarita Zavala, a quien la puso al mismo nivel de Meade. Y al poderoso empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, lo colocó como empleado del gobierno federal y del ex presidente Carlos Salinas. Y el gobierno federal, lejos de desdeñar al tabasqueño, le contesta que no han hablado ni le han dado instrucciones al presidente del Grupo Carso.

AMLO se volvió a llevar dos pájaros con una sola pedrada. Y el sistema no haya qué hacer, sus asesores no funcionan, ni la campaña de “Todos por México” levanta. Y no levantará porque no se trata de asesores ni de voceros, se trata de ingenio y conocimiento del lenguaje popular para acertar en la respuesta y descalificar al enemigo y a un valor agregado más. Y lo que carece el actual grupo gobernante es de eso: de ingenio y de sabiduría popular que sólo se conoce en los barrios y en las zonas rurales, de los que están apartados.

TURBULENCIAS

Murat, en el Tianguis de Mazatlán

El gobernador Alejandro Murat asistió a la reunión del sector turismo de la Conago, que sesionó en el marco del Tianguis Turístico de Mazatlán, donde habló de las playas, las rutas coloniales, arqueológicas, gastronómicas y de bebidas como el mezcal, el tejate o el chocolate, para indicar que Oaxaca es referente turístico mundial que todos deben conocer. El mandatario estatal inauguró el pabellón que incluye una muestra de lo que es la entidad…El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, presentó una iniciativa de reformas al Reglamento para crear un Sistema de Evaluación de Diputados, que sea completamente público, y que pueda difundirse permanentemente en el sitio electrónico y las conclusiones de las evaluaciones serán actualizadas al término de cada periodo de sesiones. Romo García dijo que la intención es abonar a la profesionalización legislativa, evaluando el desempeño de los diputados y acotando la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso… Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Ramón Amieva Gálvez rindió protesta como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en sustitución de Miguel Ángel Mancera, quien pidió licencia definitiva el pasado 29 de marzo de este año; por unanimidad, los diputados aprobaron que Amieva Gálvez, quien estuvo acompañado en este evento por integrantes de su gabinete, esté al frente del gobierno local hasta el término de la presente administración. El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada, leyó el dictamen mediante el cual se designó a José Ramón Amieva como titular del Ejecutivo local…Con gran afluencia de familias, la Dirección Municipal de Ecología de Santa Cruz Xoxocotlán realizó con éxito el Tercer Trueque de Plantas en el Parque Central, y para sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente, con acciones sencillas como el cuidado de especies de plantas en cada hogar…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com