El diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, no se anduvo por las ramas y dijo que Miguel Ángel Mancera dejó “su tiradero” y se fue en pos de un escaño en el Senado de la República en busca de “protección oficial”. “Se fue incumpliendo su palabra e incumpliendo la ley”, señaló el legislador en la sesión de ayers.

Con 52 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Asamblea Legislativa designó al doctor José Ramón Amieva Gálvez como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en sustitución del doctor Mancera.

Zárate Salgado dijo que Mancera como doctor en Derecho debió ser el primero en honrar el juramento para prestar su cargo y sus servicios a la ciudad por seis años. Pero no, se fue antes dejando muchos pendientes.

Además, el ahora ex jefe de gobierno está violando la Constitución, al aparecer como candidato para senador, “buscando, notoriamente, protección federal”.

Consideró el diputado del Partido Verde que aparte de no cumplir (Mancera) con lo que prometió en relación a los sismos, dejó pendientes en materia de movilidad, inseguridad, Metrobús, Metro, infraestructura, agua, etc., etc.

AMIEVA RINDE PROTESTA

Diputados de todos los partidos le dieron su voto de confianza al doctor José Ramón Amieva Gálvez: En tribuna, el legislador del Verde dijo que (el doctor Amieva) contará con todo el apoyo que requiere como funcionario público para cumplir son su función en esta ciudad considerada como la caja de resonancia del país en materia política.

Es la CDMX, recalcó, punta de lanza en las discusiones más importantes en materia de derechos, en materia de libertades, pero también en materia de cumplimiento de la ley…

El ahora titular de la jefatura de gobierno ha sabido escuchar muy bien a las mayorías y a las minorías y ha aplicado la ley como se debe: sin amigos, sin cuates ni cuotas, desde la Consejería Jurídica y después desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Sin embargo, advirtió que esta confianza no es un “cheque en blanco”; seremos tan severos como lo fuimos con el anterior jefe de gobierno. “Lo haremos igual o más, porque nos encontramos todos ante un escenario y unos antecedentes electorales y como nunca o cuando menos en la historia reciente de la ciudad no se había vivido un nivel de competencia política como se encuentra hoy la Ciudad de México”, puntualizó.

Para el legislador del Verde, el doctor Amieva tiene un gran reto: resolver todo lo antes señalado, cosa que no pudo su antecesor.

NO INTERVENIR EN ELECCIONES

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, solicitó al jefe de gobierno sustituto, José Ramón Amieva, “no intervenir en el proceso electoral en la Ciudad de México”.

De manera específica le pidió vigilar que no se use a los trabajadores del gobierno para operar en favor de ningún partido político.

Además, le solicitó dar seguimiento a las denuncias interpuestas ante la Contraloría y ante la Procuraduría locales, ante los posibles delitos electorales.

Luego de señalar que debe tener apertura para dialogar con la oposición de la Asamblea Legislativa, “vocación que Mancera nunca tuvo”, invitó al doctor Amieva a cerrar la administración con pulcritud…

POR UNA CIUDAD ABIERTA

Durante la sesión de ayer, con el objetivo de mejorar la gestión pública de la Ciudad de México, incluyendo el acceso a las nuevas tecnologías, la rendición de cuentas, la transparencia y participación ciudadana para fortalecer los sistemas democráticos, modernizar y mejorar la gestión pública en la capital, los asambleístas aprobaron el dictamen mediante el cual se hace de la CDMX una ciudad abierta.

En el dictamen de la Comisión de Administración Pública local indica que “en una ciudad abierta los ciudadanos y las autoridades gubernamentales coordinan esfuerzos para superar retos a partir del conocimiento y el diálogo, es decir, la apertura resulta ser una actitud que integra nuevas ideas y procedimientos para establecer nuevos ciclos que representen una mejora continua y progresiva para la Ciudad”.

LA JUVENTUD, PRESENTE DEL PAÍS

Si los niños son el futuro de México, los jóvenes son el presente, los que toman las riendas y hacen la política en este país.

Por ello, a los niños se les deben dar todas las garantías y facilidades para su sano crecimiento, que permita que el día de mañana sean hombres de provecho y comprometidos con el desarrollo de nuestra nación.

En cuanto a los jóvenes, estos juegan un rol importante porque cientos de ellos han presentado proyectos productivos que han sido impulsados pues “estamos convencidos que dónde hay un joven, hay un camino”, aseguró la diputada Evelyn Parra Álvarez, secretaria de la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara Baja, al inaugurar la exposición pictórica “Ser todo, ser nada” en San Lázaro.

