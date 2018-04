Diputados, los peores evaluados por los mexicanos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Edgar Romo, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió ayer que los ciudadanos ya no creen en sus autoridades y políticos, y menos aún en los diputados, quienes hoy presentan los niveles más bajos de credibilidad y de confianza dentro de la sociedad.

“En la encuesta nacional más reciente de Consulta Mitofsky –para medir la confianza en 17 instituciones públicas–, los diputados nos encontramos entre las 4 más bajas con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10”.

La recuperación de esta confianza, indicó, requiere de una toma de decisiones que incluya la creación de un Consejo de Evaluación integrado por ciudadanos, académicos y empresarios… y algunos diputados, que evalúen el trabajo y la efectividad de los legisladores, indicó.

Romo consideró que esa falta de confianza y credibilidad surge en buena medida por la falta de información ciudadana sobre el quehacer legislativo.

“Es muy preocupante que la ciudadanía no tenga conocimiento preciso de las tareas de los diputados… los ciudadanos no saben que la labor legislativa no sólo tiene que ver con las asistencias a los plenos, ni por las iniciativas presentadas, sino que también cuenta su participación en las comisiones, las propuestas que plantean, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, en fin, entre otras muchas tareas que realizan las legisladoras y los legisladores.

“Los diputados tienen que asistir a reuniones de trabajo y de gestión ya sea con las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil, o bien, con la iniciativa privada”.

Eso sin contar, agregó Romo, con tareas derivadas de algún cargo en los órganos de gobierno de esta Cámara, en las comisiones o en los propios grupos parlamentarios, en los cuales desempeñan actividades importantes que también generan resultados positivos, pero que a menudo no son notorios o bien valorados.

Es por todo ello que propone reformar el Reglamento Interior para crear un sistema de evaluación.

Y ello requerirá, indicó, crear un Consejo Coordinador con elementos de la sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las áreas técnicas de la propia Cámara para que sea este órgano quien defina los criterios correspondientes para constituir el sistema de evaluación.

AMLO decidido a cancelar el nuevo aeropuerto

Cierto, falta primero que gane, pero la defensa hecha anteayer por Carlos Slim del nuevo Aeropuerto de la CDMX sirvió para entender que si Andrés Manuel López Obrador llega a la Presidencia, cancelará la obra.

De entrada, sus respuestas a lo dicho por el empresario más rico de México son muy claras en ese sentido:

– Si el NAICM es negocio, que Slim lo haga con su dinero, afirmó el tabasqueño.

– Si lo hace con su dinero, se le puede dar la concesión, indicó.

– Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, agregó.

– El nuevo Aeropuerto se trata de una obra faraónica que el gobierno no tiene capacidad para financiar, subrayó.

– Cuando ya sea presidente electo, al primero que voy a ir a ver es al presidente Peña Nieto…para hablar con él sobre este asunto (el de parar de inmediato la construcción), y luego voy a buscar a estos empresarios contratistas para convencerlos.

¿Quiere Usted más dichos para entender que AMLO va por la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto?

Va:

– Espero que se dé la mesa con el Consejo Coordinador Empresarial para que la iniciativa privada, el Gobierno federal y nuestro equipo de especialistas contrasten sus propuestas a fin de resolver la saturación del actual aeropuerto… y Slim puede participar.

Fiel a su estructura (como aquello de la rana y el escorpión), López Obrador afirmó que si Slim (a quien calificó de un buen hombre), salió a defender al nuevo Aeropuerto, fue porque seguramente se lo pidió Carlos Salinas y/o Enrique Peña Nieto.

La declaración de Slim fue, afirmó luego, una estrategia de sus opositores para contrarrestar su movimiento.

“Son ternuritas, están muy nerviosos. Esto de Slim de hoy (antier) es parte del nerviosismo, seguramente le pidió el favor (Carlos) Salinas o (Enrique) Peña para que nos cuestionara… pero yo le diría a Carlos Slim, que es una buena persona, que se serenara y que se tranquilizara, que no estoy en contra de los empresarios”.

Es decir, la misma visión y estructura de AMLO de siempre.

Insisto: para mí no hay ninguna duda, él va por la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto.

En guerra

Un Grupo de senadores del PAN y PT-Morena, encabezados por Fernando Herrera –coordinador de los blanquiazules–, y por Manuel Bartlett (de los petistas/morenistas), se sumaron ayer en el Senado de la República al gobernador de Chihuahua Javier Corral en su guerra contra el presidente Enrique Peña Nieto por el caso del ex secretario del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez.

El grupo senatorial (formado principalmente por senadoras, secundó a Corral en su queja contra la Judicatura Federal por haber trasladado el caso de Gutiérrez de la jurisdicción de Chihuahua a un juez federal,

Corral aprovechó para urgir al gobierno de Peña Nieto a apresurar la extradición del ex gobernador de Chihuahua, el priísta César Duarte.

Y anunció la realización de un Encuentro Nacional Anticorrupción, previsto para el 18 y 19 de mayo en Chihuahua.

“Es una batalla por la soberanía y la dignidad. Me da mucho gusto la presencia plural de este grupo de senadores, porque honra la principal misión que el Senado tiene, que es defender el pacto federal, salvaguardar la soberanía de los estados, su independencia y su autonomía”, afirmó Corral.

No todo es escándalo en el Senado

Ayer mismo también en el Senado, por 68 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones los legisladores aprobaron una reforma integral fiscal y penal para fortalecer y unificar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, así como, las sanciones relativas a estas conductas ilícitas.

Al aprobarse, el senador Manuel Cavazos Lerma, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, precisó que esta ley protege al consumidor ya que se podrá verificar la venta de gasolinas completas conocidas como “litros de a litro” y se buscará garantizar su calidad y evitar, así, que sean adulteradas y dañen los motores de los vehículos.

Las nuevas medidas fiscales del SAT protegerán el patrimonio hacendario, ya que evitará la evasión y elusión fiscal del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se indicó.

Son nuevos instrumentos de combate a la posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos obtenidos ilícitamente, lo cual lesiona y pone en peligro la vida e integridad de las personas, el patrimonio nacional, el medio ambiente y la economía, se indicó.

Para su entrada en vigor falta que la ratifique a Cámara de Diputados.

