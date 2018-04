“Al perder la vista pude ver el amor verdadero”: Katya Vega

La comediante plasma en su libro “Nunca hubiera”, sus vivencias y enfrentamiento con la ceguera, para inspirar a otras personas

Arturo Arellano

“Al perder la vista pude ver el amor verdadero”, dice Katya Vega, quien perdió la vista hace cuatro años y quien encontró en el Stand Up Comedy una manera de enfrentar la visicitud, burlándose de su condición y de los clichés que la rodean. Ahora, la joven comediante se permite hacer catarsis en lo que es su primer libro titulado “Nunca hubiera”, donde relata su historia, con altas y bajas, detalles crudos y viviencias, cuyo objetivo es inspirar a la gente a enfrentar de manera positiva sus condiciones de vida.

Durante la presentación del libro, estuvo presente Arturo Flores, editor de la revista Playboyy quien se encargó de hacer el prólogo del libro de Katya.

Flores comentó: “A una presentación de libro invitas a tus amigos para que hablen bien de ti y de tu libro. La gente compra tu libro y se lo llevan firmado, pero Katya no quería esto, ella es una persona muy sencilla, somos buenos amigos y cercanos. En esa labor del Stand Up, platicamos mucho y yo le dije, ‘todo eso que tu cuentas deberías plasmarlo en un libro’, que aunque parezca el medio de comunicación más antiguo, también es el más perfecto, más que televisión o cine porque nos podemos seguir comunicando con gente del siglo 18 o 19. A lo anterior, ella me respondió que ‘ya lo escribí, pero no lo he publicado’, y hoy aquí estamos”.

“No sé si fui el primero en leerlo, pero al menos, soy el primero en leerlo antes de publicarlo. Cuando uno lee el libro de un amigo, si dices y notas faltantes, pero en este caso no encontré nada, es de las cosa más sinceras y entretenidas que he leído. Uno normalmente escribe de periodos oscuros, pues a nadie le interesa leer los libros de alguien que es feliz. De manera que éste es un testimonio de alguien que sobrevivió a algo doloroso y de lo que se sale adelante. ‘Nunca hubiera’ es un testimonio narrado en primera persona. Ágil, entretenido, alejado de la cursilería y más bien enraizado en la sinceridad. La historia novelada de una millennialque posee una sensibilidad extraordinaria para percibir lo que pasa en el mundo. Para retratar a las personas. Para contarnos cómo se baña uno cuando ha perdido la vista, cómo se enamora, por qué se rehúsa a aprender a leer Braille o a utilizar un bastón. De paso, es el testimonio de una persona que encontró en la comedia, en la posibilidad de subirse al escenario a burlarse de su propia ceguera, un catalizador para la rabia y la tristeza”.

En su turno al micrófono y luego de realizar un ejercicio con los ojos cerrados, Katya comentó: Al perder la vista pude ver el amor verdadero, y no el de pareja, sino el amor de tu familia, amigos y lo más importante, el amor por ti mismo. Con este libro quiero que la gente vea que uno se imposibilita a sí mismo. En la vida hay que perder orgullo y aprender a recibir ayuda.

Katya Vega es una joven que en el 2012 comenzó a sentirse cansada, se desmayaba frecuentemente, manejaba su automóvil y en tanto sufria accidentes reiteradamente, porque empezaba a nublarse su vista. Más tarde, al consultar con varios especialistas resultó diagnosticada con síndrome de Cogan, enfermedad que fue degenerando su vista hasta su pérdida total.

Katya llevará su experiencia de vida a través de este libro a las instalaciones de APAC (Asociación pro Personas con Parálisis Cerebral), institución dedicada a la rehabilitación y la educación especial de niños y jóvenes. Lo mismo, tiene programada una presentación en un recinto localizado en el estado de Querétaro y una más en un campus universitario, con el interés de compartir con el mayor número de personas lo que ha significado esta experiencia de vida y ser una inspiración para los demás.