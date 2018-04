IP no quiere que se revisen contratos: López Obrador

Niega cerrazón sobre nuevo aeropuerto

Afirma el tabasqueño que el CCE es sometido a fuertes presiones

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial cancelara la mesa técnica para revisar la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Andrés Manuel López Obrador dijo que al término de los comicios presidenciales, convocará a las partes acordadas para se concrete este encuentro.

Al concluir una gira de tres días por Sonora, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia se dijo abierto al diálogo y a la transparencia, “no a la cerrazón y no a darle la espalda a los ciudadanos”.

“Voy a mantener mi actitud de diálogo y una vez que triunfemos, pasando el 1 de julio, abrimos la mesa de diálogo con empresarios y con los técnicos, con los especialistas sobre este asunto.

“Necesitamos dialogar, que haya transparencia, que se conozca todo sobre el nuevo aeropuerto que quieren construir en la lago de Texcoco, quiénes son los contratistas, cómo obtuvieron esos contratos, qué significa para la nación el financiar esa obra, por qué comprometer las Afores, las pensiones de los trabajadores, todo esto se tiene que analizar”.

Luego de encabezar un mitin en Navojoa, el tabasqueño atribuyó la cancelación de esta mesa técnica que serviría porque, “no quieren que se revisen los contratos”.

También aseguró que el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón -con quien acordó ese encuentro-, está “sometido a fuertes presiones” por la mafia del poder.

“No quieren que se revisen los contratos, hay que ver quiénes están interesados, quiénes son los contratistas. Ya sabemos que es Slim, él salió a defender su parte, o sea, tengo entendido son cinco (…) entonces imagínense, tiene dos Slim, una Gerard, el cuñado de Salinas.

“No se olviden que los que dirigen estos organismos (CCE) tienen jefes arriba, entonces seguramente está muy presionado (Castañón)”, enfatizó

Al ser cuestionado si el pronunciamiento del empresario Carlos Slim hubiera tenido influencia en la cancelación la mesa, el tabasqueño dijo: “Es lo mismo, y aunque salga a decir el vocero de Los Pinos que él no sabía… ando buscando al que se lo crea”.

López Obrador afirmó que por parte del Consejo Coordinador Empresarial no hubo un contacto directo para llevar a cabo ese encuentro acordado en Guadalajara hace casi un mes, aunque descartó que exista una ruptura con este sector.

“No nos buscaron de manera directa, tengo entendido que hablaron con Alfonso Romo, pero tampoco le dijeron que iban a cancelar el diálogo. ¿Quién sabe qué les está pasando? Están muy cerrados, el que nada debe, nada teme”.

Previo a estas declaraciones, López Obrador solicitó a los votantes ayudar a su movimiento a obtener la mayoría en el Congreso de la Unión para hacer posible el proyecto de nación.

Al asegurar que se siente “contento” porque pese a los ataques de los adversarios, las encuestas lo mantienen arriba y registran los puntos de ventaja que ha sumado los últimos días, explicó que no basta con que se gane la Presidencia de la República, pues hace falta acabar con las malas prácticas de los legisladores en el Congreso.

“Vamos muy bien, requetebién. No le voy a fallar al pueblo de México, no me gusta la frase carro completo, es del PRIAN. Vamos a tener mayoría en el Congreso y les pido su ayuda a los ciudadanos para que se acaben los moches en el Congreso”, expresó.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) efectuó el miércoles el sorteo de participación para el primer debate presidencial, López Obrador anunció que no acudirá a ensayar el sábado 21 de abril.

En forma breve, el tabasqueño aclaró que sólo estará presente el día del debate -22 de febrero- en el Palacio de Minería.