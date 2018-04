Politizan asunto de la consulta pública

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

El Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Eloy Peniche, le entró a la polémica por la consulta pública, que se realizará en Cancún el día de las elecciones del 1 de julio, para pedir la opinión a los ciudadanos sobre la operación de plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte público y pidió a los actores que no politicen el asunto.

Que no le busquen tres pies al gato, pues los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión, sin que se mezclen los temas electorales con los asuntos sociales. El asunto de la consulta está que arde, pues el secretario de Gobierno del estado, Francisco López “pena” jijiji, no…perdón…Mena, no da una, al calmar los ánimos de los taxistas y hacerlos entender que la consulta no permitiría de facto, la entrada de la competencia en el transporte, sino que, el asunto se debe convertir en ley, donde se establezcan las reglas de operar.

La puerta al diálogo entre autoridades y taxistas está abierta; sin embargo, de ambos lados hablan de conciliar y ponerse de acuerdo; empero, pese a la negativa de los chafiretes, la consulta para la entrada del servicio de Uber u otras plataformas digitales se realizará, y la negociación sobre cuáles serán las condiciones con las que preste el servicio vendrán después, incluso, usted recordará que Uber se fue de Quintana Roo, porque mantuvo la misma actitud que ahora tienen los taxistas, de imponer sus condiciones de trabajo, asunto en el que el gobierno estatal, ni el Congreso local, doblaron las manos….¿por qué las doblarían con los martillos?

Desacuerdo en que se someta a votación el servicio

Por su parte, María Tayde Favila Soriano, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo Cancún, aseguró que Uber no es una plataforma que debería someterse a votación, sino seguir brindando el servicio, pero apegado a la ley vigente, ya que al ser un destino turístico es saludable que existan múltiples opciones de transportación.

Roberto Quiroz Romero, del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, rechazó que se mezcle la política con temas de interés general, como son las plataformas digitales de transporte, ya que son decisiones que el gobierno debe de tomar.

Al tratarse de fuentes de empleo, entiende el rechazo público de los taxistas en Cancún en relación a dicha consulta y a plataformas como Uber, empero, no comparte que dicha inquietud esté acompañada de violencia.

Uber no es la solución de la movilidad: Autocar

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Administración de Autocar, Santiago Carrillo Sánchez, opinó que la entrada de Uber a Cancún no es la solución de la movilidad, es uno de los ingredientes más, porque si no se lleva bien puede saturar el transporte, pues cada día hay más vehículos en la ciudad .

Agregó: “hoy, toda la industria de los taxistas si genera 20 mil empleos, se queda y se derrama dentro de la ciudad, por todo el gasto que conlleva de mecánicos, talleres, refacciones, todo lo que compran, de la otra forma no”.

Indicó que Uber no es la panacea, pues hay otras plataformas; “no digo que no entre, ni que no deba haber, pero tampoco va a venir a solucionar el problema de nuestra ciudad, además de que no tributan acá; no va a crear una solución real y de hecho ya está generando un conflicto que debe de verse con cuidado”.

La defensora

Pese al llamado a no politizar el asunto, los candidatos en campaña también se colgaron del tema, para atraer la atención ciudadana todo se vale y resulta que la candidata al Senado de la coalición PAN-PRD-MC, Mayuli Martínez Simón, defendió la consulta popular para Benito Juárez sobre las plataformas de transporte y arremetió en contra de su contrincante de Morena, Marybel Villegas Canché, a quien acusó de hacer todo por conseguir más votos…cosa que ni se nota.

Cómo recordará, la candidata de Morena, la ex priísta, ex panista, ex perredista, Villegas Canché, fue la primera que criticó la consulta, eso pese a que el pregonar de Andrés Manuel López Obrador, líder espiritual de los morenos, dicta que se debe consultar a la población sobre todo asunto público. Empero, lo que en realidad le duele a Mayuli Martínez Simón, es que critiquen la Ley de Participación Ciudadana, a la que considera como su hijo (deforme…pero suyo, jijijiji), y acusó a Villegas Canché de buscar los reflectores y el voto de los taxistas, porque su candidatura va en caída libre. ¡Que no Mouse Mickey!

Primera partida entre “Chanito” Toledo y Janix Alanís

Dicen que la vida es como un juego de ajedrez, donde el objetivo es aplastar la mente del oponente y que uno no tiene que jugar muy bien, pues es suficiente jugar mejor que el contrario, y será en una partida donde los aspirantes a la presidencia municipal de Benito Juárez José Luis “Chanito” Toledo Medina (PAN-PRD-MC) y el independiente Isaac Janix Alanís se enfrentarán…de manera amistosa… en la inauguración de la V Liga de Ajedrez Cámara y Asociados, ya que “Chanito” no es ningún bisoño en el deporte mental, pues al aceptar la invitación de su rival en política, va preparado y aunque es un jugador amateur, asegura que dará batalla al independiente, Isaac Janix Alanís, quien es un ajedrecista reconocido.

En el ámbito político, la cosa es diferente, Toledo Medina sabe como mover cada una de las piezas del tablero para acomodar su juego y lleva ventaja sobre Janix Alanís, incipiente político, al que no le caerá mal la propaganda que le hará el enfrentarse en este juego al candidato de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”.

Impunidad e ineficiencia

Será la próxima administración de Othón P. Blanco quien le dé continuidad a las denuncias interpuestas en contra del gobierno que encabezó Eduardo Espinosa Abuxapqui, adelantó la síndico Marcela Rojas López, que de las 25 querellas presentadas ninguna tiene grandes avances.

Tan inconsistentes son las pruebas que sólo dos demandas pasarían al desahogo y posteriormente a sentencia antes de que concluya la administración actual.

La Fiscalía no tiene perito contable en la ciudad de Chetumal, y están pidiendo la ayuda a otras instancias, por lo cual el retraso es evidente.

Estas dos denuncias son contra Edberto Cahuich Rodríguez, ex director de Construcción de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, por otorgar permisos de chapeo y licencias de funcionamiento por un monto superior al medio millón de pesos.

¿Se rompe sumisión de PES al gobierno estatal?

Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo, se ha convertido en la primera funcionaria denunciada por arbitraria y de manera irónica, de orquestar despidos injustificados.

La denuncia, dicen los que saben, tiene un sesgo político, ya que se hace ante la XV Legislatura del estado y el presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Mario Villanueva, del Partido Encuentro Social, le dio entrada.

Dicen los enterados que el legislador pudo haberla desechado; sin embargo, “al cachorro” Mario Villanueva aún no se le pasa el berrinche por haber sido bajado de la candidatura de Morena a la alcaldía, pues según él, iba a hacer pomada al candidato de la alianza “Por Quintana Roo al Frente”, del PAN, partido en el poder del estado- PRD-MC, Fernando Zelaya….hay si, hay si…muy salsa, pero no llegó ni a pico de gallo.

Para estos tiempos electorales, lejos quedaron las componendas del pasado, pues recordemos que el único diputado del PES, Villanueva Tenorio, se alió ($$$$) con el PAN, PRD, Morena y Panal, para despojar a los priístas del control de la Gran Comisión, pero ahora, el rompimiento de los antes aliados es evidente, pues trascendió que a nivel nacional, le pidieron el favor al dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, de hacer un lado a Carlos Mario, después de que lo presentó con bombo y platillo como el abanderado de la alianza “Juntos Haremos Histeria”…no, no, perdón…”Juntos Haremos Historia”, se comenta que a Villanueva lo mandaron a sentar a su curul en el Congreso local para, como parte de un acuerdo político, dejar el camino libre al PAN y retener el ayuntamiento para Fernando “Chino” Zelaya. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com