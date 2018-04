“La Bella y la Bestia” ofrecerá función altruista

La producción donará 50% de su taquilla este 22 de abril a Fundación México Sonríe

Arturo Arellano

El cuento clásico que narra las aventuras de una muchacha, que en búsqueda del paradero de su padre se adentra en un castillo encantado habitado por una bestia, está de regreso, pues el musical La Bella y la Bestia, se presenta con funciones los domingos en el Teatro San Jerónimo, con ese interés de regresar a los niños y familias completas al etretenimiento teatral. Asimismo, la producción ha decidido sumarse a una gran causa, pues este 22 de abril ofrecerán una función especial, cuyo 50% de la taquilla será donado a Fundación México Sonríe, quienes destinarán tentativamente ese dinero a remodelar el área de quimioterapia ambulatoria pediátrica del Hospital Juárez de México.

Ricardo de Pascual, quien da vida al papá de Bellaen el musical, dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Estamos en el Teatro San Jerónimo todos los domingos, es una comedia musical; sin embargo, la música es diferente a la de Disney, son temas originales, escritos exclusivamente para este montaje.

La música es bellísima, hay bailes alegres, bonitos y otros románticos. La gente acaba bailando, se prenden loa niños y los adultos, incluso, en alguna ocasión, una señora me dijo que su niña interna se había sentido eliz después de ver la obra”.

Sobre su personaje dijo: “Soy Gerard, el papá de Bella. Desde que el director me dio el papel, trabajamos en su personalidad, sabiendo que es un hombre loco, adelantado a su época. Le gusta la lectura y la gente lo ve como un raro. En tanto es el ejemplo de su hija y le he dado todo, como le ha enseñado todo. Destacamos que son una familia poco convencional, pues la esposa de Gerard murióo por la peste y él se enfoca en su hija y sus inventos.

Al vernos la gente como si fuéramos unos locos, somos rechazados, pero ni Bella, ni su padre están locos, sólo son diferentes al promedio”.

Añade que “El padre ha sido madre y padre todo el tiempo, así que la educa. Bellaes una mujer, artista, culta, tiene ciertos valores que una madre no le habría enseñado en esa época. No tiene amigas, ni nada por esa razón, pero tiene un pretendiente y ella no lo quiere, porque es todo lo contrario a lo que ella busca de un hombre y de lo que le ha enseñado su padre”.

Sobre su labor al donar parte de la taquilla a una buena causa dice: “Me da alegría, porque están haciendo gran labor de ayudar a las personas que están sufriendo por una terrible enfermedad. A veces la gente sufre tanto y no tiene medios suficientes para sobrellevar su enfermedad, entonces lo que hacemos nosotros al sumarnos a esa causa, no es más que poner nuestro granito de arena, para que sigan sucediendo cosas buenas. Esperamos que esta fundación y otras que estén en la misma tarea, siempre cumplan con responsabilidad su labor y que de este modo se pueda hacer más llevadera la vida de las personas que son diagnosticadas con cáncer”. La función se celebrará este domingo 22 de abril a las 13:30 horas. Según los organizadores la cifra que se pretende para la remodelación del área de quimioterapia ambulatoria pediátrica del Hospital Juárez de México, requiere una inversión de 2 millones de pesos, por lo que se seguirán tomando acciones hasta alcanzar la meta.