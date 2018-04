Matute celebrará 11 años en Arena Ciudad de México

La fiesta ochentera será este 21 de abril, con un Jorge D’Alessio recuperado y listo para rockear

Matute es una banda que rinde homenaje a la música de los años 80 en inglés y español, además de exponentes como Baltimora, Hombres G, Miguel Mateos, y más cantantes de la época.​ Formada en el 2007, bajo la dirección de Jorge D’Alessio, están cumpliendo 11 años de trayectoria, por lo que a pesar del lamentable asalto con violencia que sufrió su líder, la fiesta sigue en pie y el festejo se realizará este 21 de abril en la Arena Ciudad de México, a donde llegarán para interpretar lo mejor de su repertorio, enmarcado en una increíble producción de luces y multimedia.

Hace unas semanas, Jorge D’Alessio fue víctima de la violencia y la delincuencia en la Ciudad de México, pues fue drogado y asaltado al salir de una convivencia con amigos. El hecho trascendió, al grado de que se pensó en la suspensión de los compromisos de la banda; sin embargo, fue el mismo D’Alessio quien aclaró que todas y cada una de las fechas de la banda seguían en pie, incluyendo por supuesto la gran fiesta en la Arena Ciudad de México, de la cual luego del ataque refirió: “Ningún hijo de su puta madre me va a arrebatar mi sueño, vamos a estar asi todo machucado, pero estaremos en la Arena, cumpliendo nuestros sueños”.

Para beneplácito de los fans, éstas no fueron sólo palabras, pues la agrupación desde el incidente, no ha cancelado ninguna presentación, y por el contrario, comparten su emoción en redes sociales por llegar al 21 de abril, cuando celebren su 11 aniversario con un show sin precedentes. Los conciertos de Matute, no sólo se destacan por las impecables interpretaciones y versiones de los éxitos ochenteros, sino porque los enmarcan en juegos de luces, multimedia y efectos que llevan hilarantemente al espectador a un show retro, pero a la vez futurista, por la tecnología que acompaña en el escenario a los músicos. Así, Ignacio Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tana Planter, Paco Morales y el mismo D’Alessio están listos.

