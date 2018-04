“El Bronco” propone cambios a reforma educativa

“No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca”

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, planteó que es necesario “reformar la reforma educativa”, porque para su implementación no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca.

“La reforma educativa no es igual para todas partes. El sistema ha cometido un error, no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, este estado tiene condiciones diferentes y los maestros de Oaxaca quieren ser escuchados; hay que escucharlos, pero también hay que convencerlos que necesitamos cambiar, porque no puede seguir generándose pobreza en Oaxaca y el maestro y le gobierno tienen que escuchar”.

En conferencia de prensa, en el Parque Labastida del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, “El Bronco” dijo que está dispuesto a entablar una mesa de diálogo con la Sección 22 para escuchar sus puntos de vista, sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación educativa.

El gobernador con licencia dijo que está listo para el debate del próximo domingo y se está preparando con ayuda los usuarios de Facebook por medio “8 mil opiniones de ciudadanos que me están asesorando”.

Además, dijo que tiene un ejército de 45 voluntarios que lo apoyarán en el cuidado de las casillas electorales el día de la elección.

Rodríguez Calderón dijo que de ganar la Presidencia se iría a vivir a Oaxaca para “apaciguar” el estado y enfrentar sus problemas.

“El Bronco” caminó por el andador peatonal Macedonio Alcalá donde recibió muestras de “amor y odio” de los ciudadanos.

-”¡AMLO!, ¡Arriba Andrés Manuel!”, y “¡Enviado de Salinas!”, fueron algunas de las expresiones que escuchó en su recorrido.

-“Bronco, ahí estamos, no me vayas a salir como los otros cabrones nada más”.