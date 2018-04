Reconstrucción de la CDMX será prioridad de Sheinbaum

Desde diciembre

La candidata al gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que de conseguir el triunfo en las elecciones del 1 de julio próximo, iniciaría un verdadero programa de reconstrucción a partir de 5 de diciembre siguiente.

Durante un mitin realizado en la colonia Ruiz Cortines de la delegación Coyoacán, expresó que a siete meses del sismo del 19 de septiembre en el actual gobierno de la ciudad no se tiene un programa de reconstrucción ni un padrón confiable de quienes perdieron su vivienda.

Aseguró que el gobierno de la ciudad cuenta con ocho mil millones de pesos, más seis mil millones que le otorgó el gobierno federal, por lo que no es posible que esté planteando apenas una reconstrucción de cuatro mil millones de pesos, porque entonces tendría que explicar qué ha pasado con los demás recursos.

Dijo que cuando fue delegada en Tlalpan elaboró un plan de reconstrucción para atender de inmediato a las familias afectadas, promovió la participación de los vecinos para que recibieran los recursos y cada uno sabe cuánto va a recibir y ya empieza a llegarles el apoyo.

Acompañada de Pablo Gómez, candidato a una diputación federal, y Martí Bates, aspirante al Senado, Sheinbaum dijo que en cambio un ex delegado de Coyoacán quiso manipular ocho mil millones de pesos, pero no para apoyar a los damnificados, sino para utilizarlos de manera electoral.

Comentó que hasta ahora no se sabe si los diputados locales Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Herrera utilizaron o no los recursos que se tenían proyectados para atender a los damnificados, por lo que han pedido a través de transparencia pública la situación de esos ocho mil millones y no se desvíen para uso electoral.

La abanderada de la coalición formado por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social acusó desvío de recursos para beneficiar a los abanderados de la formación Por la Ciudad de México al Frente, que encabeza Alejandra Barrales, y dijo que “no son programas sociales para beneficiar a la gente, sino para comprar el voto”.

Recordó que en el gobierno de la ciudad existen el Comité de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Coplade) y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa), para aclarar el uso de los programas sociales.

Llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a actuar pronto y detener la compra del voto a través de estos programas, así como exhortó a la población a no vender su libertad y que evalúen si es más importante la transformación del país o los presentes que pudieran recibir.