Simposio Tratar la Obesidad con Seriedad

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Uso responsable de medicamentos de venta sin receta

De acuerdo con la ENSANUT 2016, la obesidad es la enfermedad crónica más frecuente en población escolar, adolescente y adulta y su aumento durante las tres últimas décadas es preocupante por sus efectos adversos en la salud.

El Doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) coordinador del Simposio realizado en la Academia Nacional de Medicina de México sobre obesidad, con el título Tratar la Obesidad con Seriedad.

Barquera expresó que “tratarla es un compromiso que la sociedad completa debe asumir o los años de vida perdidos por incapacidad, mortalidad e impacto económico al país, serán imposibles de contener”.

Por su parte Donna Ryan, presidenta electa de World Obesity Federation (WOF), una de las personalidades más reconocidas en el campo de la obesidad a nivel mundial, habló de las competencias específicas requeridas por los médicos y profesionales de la salud para abordar adecuadamente al paciente obeso, ya que actualmente, en su formación, no las obtienen en sus escuelas de Medicina.

En el mismo sentido, el doctor Carlos Aguilar Salinas, director de la unidad de investigación Enfermedades Metabólicas y Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, refirió que es, el primer nivel de atención, el sitio ideal para detectar, prevenir y controlar adecuadamente la obesidad y sus complicaciones.

Todos coincidieron en que la obesidad representa una amenaza constante a la salud y el bienestar de la población en México que ha provocado una epidemia global de diabetes, cáncer, apoplejía, enfermedades cardiacas y del hígado.

Tanto la prevención como el tratamiento de la obesidad deben incluirse en la cobertura universal de salud. Laboratorios Ifa Celtics, la empresa farmacéutica mexicana con mayor trayectoria en el tratamiento de la obesidad, se suma a las iniciativas para tomar acción y tratar la obesidad seriamente.

En el Foro sobre Autocuidado de la Salud, Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), destacó que los medicamentos de libre venta que cuentan con registro sanitario en México cumplen las disposiciones para garantizar su eficacia, calidad y seguridad.

Reconoció que el uso responsable de estos tratamientos OTC y la farmacovigilancia aplicable en su consumo, debe estar acompañado de información suficiente para los pacientes, constituyéndose como una herramienta adicional dentro de las acciones disponibles de autocuidado de la salud.

El estudio Valor Económico de los medicamentos de libre acceso, presentado por la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (Afamela) reveló que el uso responsable y adecuado de medicamentos de venta sin receta u OTC por sus siglas en inglés (Over The Counter) para el tratamiento de enfermedades de fácil diagnóstico, como resfriado, diarrea o dolores musculares y de cabeza, podría generar un ahorro de hasta 43,538 millones de pesos al sector público de salud en México. “Esto equivaldría a un ahorro promedio del presupuesto anual de las instituciones de salud pública (IMSS, ISSSTE y SSA) de hasta 11.8%, lo cual permitiría, canalizarlos por ejemplo a la atención de padecimientos crónicos prioritarios como la diabetes, señaló Benni Boruchowski, presidente de AFAMELA. El análisis encontró que más de 15 millones de mexicanos acuden a consulta por enfermedades comunes, lo que genera un gasto de aproximadamente de 50 mil millones de pesos, relacionados con rubros como estudios de laboratorio, tiempo de consulta médica, fármacos, entre otros. Sin embargo, si estos padecimientos fueran tratados con medicamentos que no requieren receta médica, el gasto sería de aproximadamente 6 mil millones de pesos por año. Por ejemplo, en el caso del resfriado común, aproximadamente 7.5 millones de mexicanos buscan tratamiento en el sector público, lo que genera un costo promedio de 1,025 pesos por evento (atención médica y medicamentos), mientras que un tratamiento OTC costaría sólo 32 pesos. . Asimismo, las 2.8 millones de consultas que se ofrecen cada año en el sector público por diarrea aguda implican un costo casi 10 veces más alto que el de un tratamiento OTC, por lo cual, el autodiagnóstico y automedicación responsables generarían un ahorro potencial para el sistema de salud pública superior a los 1,668 millones de pesos.

