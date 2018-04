Netas divinas se mantiene en nueva etapa de Unicable

A partir de este 23 de abril en México y Latinoamérica, Unicable se convierte en Canal “U”

Arturo Arellano

Con un tono actual y fresco, dirigido a una audiencia versátil, a partir de este 23 de abril, Unicable renueva su imagen para transformarse en U.

Conservando el particular sello de las producciones originales que han caracterizado a Unicable desde sus inicios, U presentará formatos renovados y agregará nuevas producciones a su barra de programación, que incluirán late night shows, vida saludable, fitness y equilibrio, programas de moda, talk shows, series, películas, programas de comedia y concursos, cocina y docu-realities.

Entre los programas que mantienen su permanencia en el canal se encuentra Netas Divinas,con la conducción de Jacqueline Bracamontes, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez, quienes ofrecen un talk show que abordará temas relevantes que definen a la mujer de hoy.

Daniela Magún, en entrevista para DIARIO IMAGEN, explicó: “Nos ilusiona muchisimo ser parte de esta nueva etapa del canal, y personalmente estoy emocionada de ser una de las cuatro conductoras, creo que por mi personalidad, podre aportar muchas cosas al programa, somos cuatro mujeres con experiencias y visiones distintas, lo cual enriquece cada tema que se aborde, porque no seguimos una línea todas juntas, sino que se presta para el debate, los chistes, las experiencias y comentarios diferentes según cada una”.

Añade que “mis compañeras son mujeres a las que admiro personalmente y profesionalmente, el primer día que nos sentamos en el set a grabar fue una sensación de cómo si llevaramos años juntas, de que tuviéramos bastante tiempo haciéndolo, aunque no es así, lo cual quiere decir que la química está padre, somos mujeres con cosas en común y eso se ve en la pantalla”.

Siendo cuatro mujeres al frente de un solo programa, asegura que no hay egos, ni envidias “creo que Netas divinases un gran ejemplo de que las mujeres estamos para apoyarnos, para aliarnos unas a las otras, yo eso lo practico todo el día, todos los días, porque se trata de jalarnos unas a otras, guiarnos, para no aplastar a nadie.

En el programa no hay nada de egos, ni envidias, si le va bien a una, le va bien a todas, ya es hora de quitar esos estereotipos en que se mostró a las mujeres como que se llevan mal entre ellas, vivimos un tiempo en el que estamos unidas y es como debe ser”.

Describe que “en el programa nos encontramos para arreglar el mundo en nuestros propios pensamientos, planteamos diferentes temas y situaciones, es contenido para el mundo, desde la visión de cuatro mujeres, pero el público masculino también se engancha.

Tratamos temas que a todos nos interesan, como el saber entender a tu pareja, yoga, dietas, cine, cambios en el mundo, redes sociales.

Hoy, tenemos en nuestras manos la suerte de la información al segundo, casi como van sucediendo las cosas, ya están en redes sociales, de modo que siempre estamos también a la vanguardia”.

Como muchas mujeres, Magún es madre y profesionista, por lo que comparte que “me levanto a encontrar el balance entre mi hogar, mi profesión y vida personal, soy una mujer abierta, divertida, llevo muchos años trabajando, de manera que esas experiencias me dan mucho material qué compartir con la gente. Y la verdad es que no he sentido ningun reto con el programa, afortunadamente todo se ha dado como cuchillo en mantequilla”.

Finalmente, declaró que continuará con la gira de Kabah a la par que sea partícipe del programa.