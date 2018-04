Bronco estrena con éxito el video “El corrido de Miguel Rivera”

La agrupación siente renacer con el tema para la película “Coco”, de Disney Pixar y con esto se presentará el 3 de mayo en el Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Bronco es una de esas agrupaciones que han encontrado en la nostalgia una fórmula perfecta para regresar a los escenarios y tener una nueva vida. Sin embargo, sus miembros no se conforman con ello y se niegan a vivir de los recuerdos, por lo que en su más reciente trabajo discográfico “Primera fila”, incluyeron algunos temas inéditos y lo mismo tuvieron la fortuna de ser tomados en cuenta para colocar un tema dentro del soundtrack de la cinta de Disney Pixar, ganadora del Oscar a mejor animación, “Coco”, de la cual se complacen ahora en presentar el videoclip, donde se les ve inspirados compartiendo con el mundo su visión musical de la tradición mexicana descrita en esta historia. Apenas a tres dias de su lanzamiento, el videoclip ya cuenta con más 84 mil de visitas en YouTube, mientras que el audio del mismo tema cuenta con más de 3 millones de visitas a su publicación el pasado mes de octubre.

Esto, sin duda será un plus para su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 3 de mayo. En entrevista, los miembros del grupo, encabezados por Lupe Esparza, hablaron al respecto, “Esto que nos está pasando con el corrido de ‘Miguel Rivera’, es algo que nos inquieta y encanta, que nos está llevando por un nuevo camino, por una opción diferente, porque ya hicimos música romántica, para bailar, norteña, infantil y ahora experimentamos con los corridos. Y siendo un tema para ‘Coco’ de Disney Pixar, sin duda es un parteaguas en nuestra carrera, la canción nos llena de entusiasmo y la defendemos”, dijo Esparza y añadió que “el mensaje de la película es muy claro, nos dio una sacudida a todos los mexicanos, de que no tengamos memoria corta con esa gente que ya no está con nosotros y que a veces no analizamos que por ellos todos estamos aquí, somos un escalafón de la gente que ya ha muerto. Lo mismo es un mensaje a nivel mundial”.

En el caso del corrido con el que participan en el soundtrack de la película, destaca: “Hablamos del personaje central de la cinta y en sí la canción, sintetiza la historia del filme, aquella persona que escucha la canción vuelve a verla, a sentir y entender ese mensaje tan humano, de que hemos ido perdiendo las tradiciones también en este mundo lleno de tecnología. Nos invita a recordar las cosas realmente importantes para nosotros, nuestras costumbres, nuestra familia, la gente que en su momento nos arropó y ya no está, por eso cada que vemos la película lloramos”.

“Esta oportunidad es algo que Dios puso en nuestro camino, siendo un grupo con tanta historia y cuando hay quien dice que ‘quien ya fue difícilmente vuelve a ser’, pero Disney Pixar se interesa en un grupo como nosotros para hacer la canción, eso nos da satisfacción y significa que nuestra historia aún brilla”. No obstante, asegura que no son una agrupación que se aferre a vivir sólo de los recuerdos, “Por eso, estamos presentando éste que sería un nuevo sencillo inédito, el público de Bronco nos arropa, pero no nos atenemos a eso, tenemos que hacer cosas nuevas y diferentes, seguir dejando huellas en el camino, luchando contra adversidades, porque hoy en estos tiempos hacer un éxito es dificil, también porque hoy el ser humano le da la vuelta a la hoja muy rápido, ya no saboreamos la comida, ya todo es muy efimero. Ejemplo, temas como ‘Despacito’, que ya pasó la tormenta y ya casi no se escucha, y no es que tengamos corta memoria sino que hay muchas opciones, por eso siempre hay que estarle buscano y no detenerse”.

“Antes éramos un grupo de megaéxitos y estoy seguro de que hay temas de nosotros que aún se siguen escuchando, pero también queremos llegar a las nuevas generaciones, que los jóvenes sepan por qué la gente canta los temas de Bronco y se sumen a nuestro público, ese es nuestro principal motivo para seguir echándole leña a la lumbre”. Asimismo, destaca que la llegada de sus hijos a Bronco, le ha dado frescura a su sonido. “Tengo que decir que yo no queria que mis hijos siguieran mis pasos, porque conozco el camino, las obligaciones, sacrificios, peligros, fríos, ausencias y yo no quería eso, para eso lo caminé yo, me la jugué yo, fracasé yo, para que ellos estuvieran en paz. Pero más tarde entendí que debia respetar su decisión y honestamente no soy quien para cortarles las alas. Están conmigo y esa es una ventaja enorme, le han traído frescura al grupo, les hemos confiado la producción de las cosas nuevas, el ‘Primera fila’ y sin duda su trabajo nos ha hecho estar a la vanguardia musicalmente”.

“La gente ya los adoptó como parte de Bronco, ya pasamos el miedo de subirlos al escenario, de integrarlos ese nerviosismo de que no sabíamos como los iban a recibir. Pero todo ha fluído muy bien, la gente los quiere, lo mismo a Javier, que son quienes le han traído nueva vida al grupo”.

Finalmente, sobre su presentación el 3 de mayo en el Auditrio Nacional dijeron; “Hemos estado en todo tipo de escenarios, desde los más pequeños, hasta el Estadio Azteca en México o en Argentina y otros países, qué decir en Estados Unidos, logramos estar en todo tipo de escenarios, en aquella época de gran éxito. Sin embargo, el Auditorio Nacional no se nos dio en aquella etapa, quizá porque eran otros tiempos, pero si así hubiera sido, creo que hubiéramos hecho hasta 10 fechas seguidas. No obstante, todo llega a su tiempo, hoy estamos, era de las cosas que nos faltaban, nos llena de mucho orgullo”. Bronco también ya fue parte del Festival Vive Latino, por lo que el Auditorio Nacional el 3 de mayo será una fecha que les lleva a cumplir un sueño más.