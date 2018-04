Matute festejó 11 años en la Arena Ciudad de México

Música, tecnología y nostalgia fueron el banquete de esta celebración

Asael Grande

Después de abarrotar con éxito dos conciertos en el Auditorio Nacional, Matute rindió homenaje a la música de los 80’s.

Matute (conformada por Jorge D’Alessio, voz y teclado; Tana Planter, voz; Nacho Izeta, guitarra eléctrica y voz; Pepe Sánchez, teclado y voz; Irving Regalado, batería y voz, y Paco “Oso” Morales, bajo), festejó en la Arena CDMX sus 11 años de trayectoria musical, por ser los exponentes de revivir la década de los 80’s, a través de temas emblemáticos, creando espectacular experiencia de música, tecnología y nostalgia, que los ha colocado en el gusto del público.

Con un despliegue escénico multimedia, conformado por una gran pantalla central y una grabadora de casettes al centro como telón principal, Matute se rodeó de tapes colgantes, luces robóticas y rayos láser, en una noche nostálgica que arrancó con Bienvenidos(de Miguel Ríos), para darle paso en el escenario a la bella Tana Planter, quien interpretó So Excited, de The Pointers Sisters: “Buenas noches, ochenteros”. Todos los que están aquí esta noche, saben lo que hemos pasado por estar aquí, contra todo pronóstico, festejando once años, gracias por estar aquí esta noche, nos sentimos bendecidos, mientras ustedes aplaudan, nosotros seguimos cantando, que Dios los bendiga, les prometemos una noche en donde vamos a dejar el alma, muchos artistas han pisado este escenario, pero yo les juro, que no hay un artista más agradecido que nosotros esta noche, de verdad muchas gracias, traemos mucha pila”, fueron las palabras de bienvenida de Tana Planter, quien siguió con Matute la fiesta musical con los temas Ni tú ni nadie(Alaska y Dinarama), La puerta de Alcalá(Ana Belén y Víctor Manuel). “Bienvenidos a nuestro cumpleaños, vamos a recorrer todos los 80, desde Depeche Mode, hasta Rigo Tovar, desde Enanitos Verdes a Daniela Romo!”, agregó Jorge D’Alessio.

Una de las sorpresas de la noche, fue la invitación de Kenny (de Kenny y los Eléctricos), al escenario, quien cantó con Matute, el clásico tema No huyas de mí. Otros invitados de la noche fueron las JNS, quienes cantaron al lado de Matute, el clásico ochentero Girls just wanna have fun; La Unión, cantó Hombre lobo en París”, y Edith Márquez, el tema de Juan Gabriel Querida, acompañada del Mariachi Príncipes.

La agrupación hizo un amplio recorrido por éxitos ochenteros, mismos que pusieron de pie a los fans que abarrotaron la Arena CDMX. Sonaron temas de los Hombres G, Soda Stereo y del movimiento llamado Rock en tu idioma (Caifanes, Enanitos Verdes, Duncan Dhu). La parte ‘guapachosa’ llegó con El sirenito, así como los éxitos de Daniela Romo, Emmanuel, Mijares, Dulce, Flans y Timbiriche.

La velada ochentera continuó con canciones de The Outfield, Depeche Mode, Journey y Bonnie Tyler, para dar paso a un emotivo homenaje a Juan Gabriel, que el público cantó al unísono de las luces de los celulares. Fueron poco más de dos horas de fiebre musical ochentera, en la que el grupo Matute demostró que los años 80 siguen vigentes y que ellos son una de las bandas mexicanas más importantes de la música tributo a los años ochenta.