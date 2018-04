Meade: mejor condición laboral para las mujeres

Garantiza cero tolerancia a la violencia de género

Exige a AMLO donar dos departamentos a damnificados

José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la coalición Todos por México, refrendó que el eje de su gobierno serán las mujeres en un encuentro con mujeres trabajadoras de Coahuila.

Planteó cinco temas en su agenda en favor de las mujeres: mayor ingreso y seguridad social para ellas, aumentar el bienestar de su familia; trabajo igual, salario igual, emparejar las prestaciones para tres millones de mujeres con IMSS para el trabajo doméstico.

Además de programas de apoyo: guarderías, escuelas y estancias de tiempo completo, con alimentación y jornadas vespertinas, y establecer casas para atender al adulto mayor y aligerar la carga de la mujer que los tiene a su cargo.

En Saltillo, donde continuó su gira proselitista, Meade Kuribreña ofreció como un eje más trabajar para dar acceso emprendedor a las mujeres, lo que quiere decir crédito a la palabra y triplicar el presupuesto para apoyar a emprendedoras con procesos y reglas sencillas y transparentes.

Vamos a trabajar para que la educación esté presente permanentemente. Escuelas de tiempo completo, con becas de capacitación continua para que las personas que rebasen la edad de la preparatoria y quieran regresar, cuenten con apoyo y desarrollen el conocimiento para ser exitosos en el medio laboral”.

El abanderado del PRI, PVEM y Panal señaló como otro eje el otorgar seguridad personal y familiar ante todo, para poder vivir con tranquilidad: “Formación para la igualdad y para evitar la discriminación”.

Reiteró que en Coahuila y en todo México, no vamos a tolerar al que le falte el respeto a una mujer: “Van a poder caminar seguras y usar el transporte público. Vamos juntos a ganar esta elección”.

Llamó a tener ánimo porque se va a ganar la elección, luego de que las mujeres ahí reunidas ofrecieron respaldar su proyecto para llevarlo a la Presidencia de la República.

Finalmente, resaltó que no tiene duda que repetirá el fenómeno del presidente Enrique Peña Nieto en la elección de 2012, donde resultó triunfador con el 38 por ciento de los votos.

Pide a AMLO donar departamentos a damnificados

En conferencia de prensa en Saltillo, Meade Kuribreña exigió a López Obrador la entrega de sus dos departamentos en Copilco a las familias de damnificados del sismo del 19 de septiembre.

Luego de el tabasqueño dijo que los departamentos que aparecen a su nombre fueron cedidos a sus hijos en herencia, Meade dijo que “da igual qué explicación haya de fondo, si hizo o dejó de hacer con los departamentos lo que quisiera; el dato público, contundente, claro, factual, oficial, es que los departamentos en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México están a su nombre”.

Acusó al abanderado de Morena-PT-PES de no cumplir con lo que dice. “No sólo miente, no honra su palabra y eso no da ternura, da preocupación”, aseguró tras recordar que López Obrador le regaló los departamentos durante el debate.

Por ello, dijo que “conforme a la palabra empeñada frente a la nación, pues hay dos familias de damnificados que están esperando que Andrés Manuel cumpla su palabra” para tener un hogar.