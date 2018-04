Los Caligaris y su “Espíritu payaso” poseerán al Auditorio Nacional

La música y el circo invadirán el recinto los días 5, 6 y 7 de octubre, pues los argentinos prometen una presentación digna del show más feliz de mundo

Arturo Arellano

La banda de ska y fusión de ritmos latinos, originaria de Argentina, Los Caligaris, llegará de nueva cuenta a nuestro país, pues luego del éxito obtenido con su “Show más feliz del mundo” en el Palacio de los Deportes, han obtenido la oportunidad de llegar ahora con “Espíritu payaso” al Auditorio Nacional, los días 5, 6 y 7 de octubre, donde prometen realizar un show sin precedentes, cargado no sólo de música y baile, sino de números y actos circenses para enmarcar cada tema, en ese característico sello de circo que llevan de un lugar a otro, evocando al origen de algunos de sus integrantes en el Circo de los Hermanos Muñoz.

Martín Pampligione y Agustín Cuadrado, miembros de Los Caligaris, hablaron en entrevista para DIARIO IMAGEN, en la que el primero comentó: “Tenemos la grata sorpresa de que el 5 y 6 de octubre no solamente vamos a tocar en Auditorio, sino que ya está todo agotado, no queda un solo boleto. Así que agregamos el 7 de octubre, esto es un sueño para nosotros. Lo que pasó en el Palacio de los Deportes, el DVD y ahora tocar en el Auditorio, que son los lugares reservados para los grandes artistas, de modo que no sé qué hacemos nosotros ahí, pero bueno, vamos a tocar”. En tanto, Agustín recuerda que “llegamos a México en mayo de 2007, fue toda una aventura, no sabíamos qué iba a pasar, no conocíamos nada, ni el mercado, ni la gente, si nos escuchaban o no. Pero venimos, tocamos en El Chopo, luego en el Foro Alicia y la gente fue siempre por más, nos respaldaron y nosotros acompañando eso, porque siempre apostamos a México, eso la gente lo valora”.

“Es verdad que los mismos Auténticos Decadentes, nos dijeron que nosotros logramos en 5 años, lo que a ellos les llevó 15, realmente lo sentimos. Sin embargo, bandas como Auténticos Decadentes, Enanitos Verdes y Fabulosos Cadillacs, son los que vinieron a abrir esa brecha, la puerta de México, al gran país, entonces para cuando nosotros llegamos ya había un circuito. Ellos dejaron muy bien parado al rock de Argentina, con sus primeras giras a finales de los ochentas y principios de los noventas, no había redes sociales, lo lograron solos, de modo que ese es un factor importante. A nosotros nos toca seguirles los pasos y no defraudar, que la gente se vaya de nuestros shows con una sonrisa”.

Martín agrega: “Somos una banda que empezó a tocar cuando teníamos 15 años de edad, componemos nuestras propias canciones, por supuesto que a esa edad no haces lo mismo que a los treinta y tantos, ha pasado más vida, se tiene más experiencia en ciertas cosas, estudiamos los instrumentos porque al principio éramos muy malos músicos. Ahora, somos una banda de mucho oficio, hemos mejorado las letras, música e interpretaciones”, a lo que Agustín añade; “También influye que hemos viajado por muchos lugares, compartido con varios músicos, todo eso nutre la propuesta y evidentemente ya no somos los mismos que en el primer disco, antes toda las canciones eran muy arriba, ahora nos permitimos hacer más baladas, canciones más tranquilas, siempre con el lado festivo, porque cuando hacemos una canción de que te dejó la novia, más bien sientes que vienen los amigos a decirte ‘anda no te quedes solo, vamos a salir adelante’ y tienes ganas de bailar”.

Sobre el show en el Auditorio Nacional, adelantan que “la vara queda alta, luego del show en Palacio de los Deportes, pero al final de ese show, nosotros formamos con las playeras la palabra continuará… de manera que qudaron cosas pendientes de ese ‘Show más feliz del mundo’ y las vamos a incluir, más en un formato. La idea era hacer algo más íntimo, pero sin perder la calidez que tiene un show de Caligaris en un microestadio como es el Palacio. Estamos preparando una gran producción, con performance, para que cada canción no quede en una cuestión auditiva, sino que exista un plus, que tiene que ver con lo teatral y circense. En las tres fechas queremos tener invitados, que ya estamos gestionando.

Lo mismo, adelantan que ya están trabajando en un nuevo disco “Ya toca grabar disco, de manera que después de estas fechas seguramente nos daremos tiempo, tanto para la composición, como para comenzar a jugar con algunas grabaciones en el estudio. De hecho, el nombre del disco ya lo tenemos, ahora falta hacerlo (risas). Queremos seguir ofreciéndole cosas nuevas a la gente, para poder continuar con el kilometraje de nuestro viaje”. Así, Los Caligaris se presentarán los días 5, 6 y 7 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, mientras que su CD/DVD “El Show más feliz del mundo” grabado en vivo en el Palacio de los Deportes, ya está disponible a la venta en todos los formatos y plataformas.