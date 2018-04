Roberto Gómez Fernández regresa a las telenovelas con “La jefa del campeón”

El productor realiza la adaptación de la telenovela colombiana ‘La mamá del 10’, próxima a estrenarse por las estrellas

Asael Grande

Nueva producción de Roberto Gómez Fernández, La jefa del campeón,es la nueva telenovela que se estrenará próximamente por la señal de las estrellas, una adaptación de la telenovela colombiana ‘La mamá del 10’, de Caracol TV. Es una historia protagonizada por África Zavala (quien interpreta a Tita Menchaca, La jefa del campeón), y Carlos Ferro (en el papel de Daniel “La bomba Rodríguez): “estoy muy contenta, hay algo muy bonito en este proyecto, que está hecho con mucha luz, con mucho amor, hace mucho que estamos viendo cosas muy fuertes en la televisión, pero también ya necesitamos un respiro, y enseñar a la gente que hay cosas bonitas en el mundo y en la vida, y para mí no hay nada más bonito que las mamás, el amor de una madre es lo más grande y más hermoso que hay, el personaje que estoy haciendo, Tita, una mamá que lleva a su hijo al futbol, entonces ella lo va apoyar, y va a hacer todo para que el sueño de su hijo se haga realidad, no será fácil, como no lo es para ninguna mamá, el mantener a tus hijos, el educarlos, el estar con ellos, y tratar de hacerles una vida más bonita, aunque las cosas se pongan difíciles, es algo que hacen mucho las mamás; siempre lo que he tratado de hacer en mis personajes es ir cambiando y que la gente me lo crea, al principio la gente no me creía los papeles de villana, y pude hacerlo, siempre trato de hacer algo totalmente diferente, y con este personaje de Tita, es mucha luz, darle humor a la gente, un poco de felicidad, lo que queremos con este es llevar un mensaje de amor, y luz, creo que nuestras mamás nos dan amor; trabajar con Carlos Ferro fue padre, no había trabajado con él, creo que la vamos a pasar muy bien, hay grandes actores, para mí es un honor estar con esta oportunidad que me da Roberto Gómez, la historia de la telenovela es muy bonita, algo que tengo mucho de Tita es que ella es muy positiva, aunque la vida no sea fácil, siempre trata de que la gente se la pase bien, y esté feliz”, comentó África Zavala, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Tita Menchaca vive en un pueblo pesquero de México, con su marido Waldo, su querida hijastra Fabiola y su pequeño hijo Rey, quien sueña con ser futbolista profesional, alguien le dice que de ahí sólo salen pescadores. Tita le promete que ella luchará para que cumpla su sueño y sea el mejor futbolista del mundo. Tita se ve obligada a escapar de su pueblo cuando Waldo pierde todo en las apuestas y sus cobradores amenazan con hacerles daño a sus hijos. Con sus hijos, y sin dinero, Tita llega a la Ciudad de México, se hospeda en la pensión de Martina, donde forma una nueva familia, con otros inquilinos, es así, que Tita emprende su lucha por sacar a delante a sus hijos.