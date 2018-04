Del “cállate chachalaca a amnistía para delincuentes”, cadena de errores de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Del “cállate chachalaca”, a la amnistía para delincuentes, pasando por la venta del avión presidencial y la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, esa es la historia de la cadena de errores por la que al parecer, transita el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador y pudieran, en esta competencia electoral, marcar su destino de una manera no tan favorable como él lo espera.

Como se recordará, esa lapidaria frase, fue lo que marcó la derrota del tabasqueño en la contienda electoral del 2006, dirigiéndola al entonces presidente Vicente Fox y en general, a cualquier integrante de lo que él llama la “mafia del poder”.

Actualmente y a pesar de que los asesores del de Macuspana, un día sí y al otro también, le dicen que no acepte provocaciones y que siga con su discurso de “Amor y Paz”, lo cierto es que no ha podido disciplinarse y como le dijo Jaime Rodríguez “El Bronco” el día del debate y luego se lo reiteró el presidente Enrique Peña Nieto, anda vendiendo lo que no es suyo, como es el caso del avión presidencial, al que AMLO dice que no se subirá para no ofender al pueblo. Tranquilo, pues todavía faltan algunas semanas para las elecciones del 1 de julio.

Su vehemente negativa a la construcción del NAICM, le echó encima a los empresarios, incluido su “ex amigo”, Carlos Slim, porque primero, López Obrador aceptó que se armara una mesa para discutir el tema y luego, sin más, de plano vetó esta obra tan importante.

Tema aparte es sin duda, la amnistía para los delincuentes, cuestión que nunca ha podido explicar ni él, ni sus cercanos como por ejemplo, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky o su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, quien “casualmente” no pudo asistir a la mesa que semanalmente se organiza en un conocido programa de radio, en la que se abordó precisamente el tema del debate y de todas las omisiones y errores que cometió el tabasqueño el domingo pasado, e incluso, las descortesías de las que hizo gala; esto es, AMLO no sabe respetar al adversario (y tantos que ha tenido), quizá desconoce la más elemental cortesía política y por tantas competencias electorales por las que ha pasado, ni siquiera se ha enterado que esa actitud, no le gusta para nada al electorado.

Por eso ahora, el tabasqueño, se da a la tarea de advertir que podría darse un acuerdo para que Ricardo Anaya y José Antonio Meade, declinen uno a favor del otro, porque teóricamente, esa sería la única manera en la que podrían ganarle a la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Efectivamente, varias especies han corrido por los entretelones políticos. Una de ellas, que habría cambio de candidato tanto en la coalición de “Por México al Frente”, como en la de “Todos por México”, pero hasta el momento, no ha ocurrido nada de eso y lo que sí puede seguir pasando, en cambio, es que López Obrador continúe inmerso en esa cadena de errores y eso, como se anotó en líneas anteriores, marque su destino.

MUNICIONES

*** La titular de la Secretaría de la Función Pública, la maestra Arely Gómez, se reunió con el Consejero Presidente de la organización “Impunidad Cero”, Federico Reyes Heroles; con su directora Ejecutiva, Irene Tello Arista y con el investigador Luis Darío Angeles González, también integrante de la agrupación, ante quienes reiteró su plena disposición al diálogo y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de escuchar e incluir a los ciudadanos en las decisiones públicas para lograr mejores prácticas en el desempeño del gobierno.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer una colaboración que permita reconocer mejores prácticas y optimar el desempeño del gobierno federal, así como realizar intercambios de información y diagnósticos conjuntos sobre temas específicos.

*** Esta semana en la Cámara de Diputados se empezó a notificar, verbalmente, a los colaboradores que cobran por honorarios en las fracciones parlamentarias, cuyo contrato vence en el mes de agosto cuando finaliza la LXIII Legislatura, que por decisión de la junta de coordinación política deberán entregar su renuncia con fecha 31 de mayo y desocupar las oficinas.

Trascendió que este acuerdo “en lo oscurito” lo pactaron todas las fuerzas políticas, a excepción de Morena, que se negó a atropellar así los derechos de los trabajadores y hacerlos firmar una renuncia que significa para las fracciones retener millonarios recursos cuyo destino ahora será dudoso.

Grave error en año electoral y luego se preguntan los partidos por qué pierden votos y carecen de credibilidad, honorabilidad y confianza.

*** El Servicio de Administración Tributaria, que encabeza Osvaldo Santín Quiroz, informó que, al 22 de abril, se ha autorizado la devolución de 4 mil 716 millones de pesos a los casi 2.5 millones de contribuyentes que han presentado la Declaración Anual del ejercicio 2017. La cantidad de declaraciones con saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta se ha incrementado en la misma proporción que el total de declaraciones y, se espera un incremento de estas cifras durante los próximos días, ya que, gracias al trabajo conjunto con el sector privado, los patrones han venido subsanado las inconsistencias en el timbrado de sus nóminas.

*** La asociación “Alto al Secuestro”, al igual que muchos otros actores, lamentaron profundamente el asesinato de jóvenes estudiantes de cine en Jalisco, cuyo único error fue estar en el lugar equivocado.

Dicha asociación reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General de Jalisco, ya que, explicó, es muestra de que si se utilizan los recursos de manera adecuada, pueden resolverse casos tan significativos como el del asesinato de los jóvenes por parte del Cártel Nueva Generación y señaló que lo mismo se pudo haber hecho en el caso Ayotzinapa, esto es, no se requieren comisiones internacionales de la verdad para poder resolver estos delicados expedientes. Lo cierto es que el sentir de la sociedad no solo jalisciense, es de una gran indignación y se registraron una serie de marchas para demandar a la Fiscalía estatal que las investigaciones continúen.

morcora@gmail.com