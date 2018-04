Ivette Ferrer ofrece talleres vivenciales en México

La tallerista propone procesos de aprendizaje y sanación, a través de terapias breves, como coaching en diversos rubros, PNL y recodificación integral

Arturo Arellano

Con una extraordinaria trayectoria y preparación en diferentes disciplinas, Ivette Ferrer desarrolla y propone procesos de aprendizaje y sanación, a través de terapias breves, como coaching en diversos rubros, PNL y recodificación integral. Todos, dentro del área del desarrollo humano, con la misión de ayudar a recuperar el bienestar físico, emocional, energético y espiritual en la sociedad mexicana.

Actualmente, Ivette Ferrer radica en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde ofrece diferentes opciones, ya sea personales o grupales, para encontrar un desarrollo, fisico, espiritual y profesional más saludable. En entrevista con DIARIO IMAGEN, refirió: “Confirmamos una empresa que ofrece talleres vivenciales en México. La dinámica se trata de trabajar todo un fin de semana y en esos tres días se abordan diversos temas, todo enfocado a mejorar personalmente, tener mayor prosperidad, solucionar algún desorden amoroso o cuestiones de trabajo. Trabajamos desde los ancestros, porque llegamos a tener ciertas dificultades de acuerdo a nuestro pasado”.

“Los talleres están enfocados al área emocional con técnicas, como programación neurolinguística, descodificación, análisis multigeneracional y entonces a través de la mente se remedian síntomas fisiológicos o mentales. Como cuando de pronto no creemos que merecemos las cosas, entonces cuando llegan no las abrazamos, nos sentimos culpables o inmerecedores de algo bueno. También trabajamos el equilibrio de los chacras y otras herramientas, con las que seguramente encontrarán una mejoría tanto espirtual, como física, y por ende, profesional”.

“Como tallerista llevo más de 20 años trabajando en todo lo que es relacionado con la medicina alternativa, he tenido oportunidad de certificarme en diferentes áreas, medicina china, mexicana, alternativa, reiki, chakral. Programación neurolingüística en Estados Unidos. Mi capacitación en México ha sido bastante amplia, además he sido maestra y he dado cursos en diferentes rubros, incluyendo el empresarial, lo cual me ha dado la experiencia de desarrollar mis propios talleres”.

“Actualmente, ofrezco talleres vivenciales, que es donde he hallado mejores resultados, donde la gente realmente viene a sanar. Creo que estamos estresados los mexicanos, lamentablemente toda esa exposición con la delincuencia y narcotráfico, nos ha traído paranoia colectiva y eso nos lleva a la diabetes, pues la paranoia es una de las emociones que provocan diabetes. Es que el cerebro cuando cree que algo malo te va a pasar, reconoce el temor y retiene azúcares en el sistema, para mantenerte alerta, lo cual a largo plazo detona la diabetes”.

Describe que la tarea en los talleres es “aprender a conectamos con la abundancia, prosperidad y desarrollo, y no con lo malo. Está dirigido al público en general, incluso a los niños a quienes se les dan herramientas, que no son sólo para un fin de semana, sino para aplicarlas el resto de la vida. Ahí van a conectarse todos de forma distinta con la naturaleza y las personas”. Para mayor información y costos, Ivette Ferrer tiene su portal http://ivetteferrer.com/ en el que se pueden hacer todo tipo de consultas.