Sara Corrales se prepara para seguir brillando

La actriz colombiana viajó a Europa a estudiar y regresar a realizar telenovela en México

Arturo Arellano

Sara Corrales es una actriz, modelo, bailarina y empresaria colombiana, reconocida por gran trabajo actoral en diferentes producciones televisivas de su país natal, sin embargo, desde hace tiempo ha cobrado fama también en México, gracias a su aparición en producciones como “El señor de los cielos” con su personaje de Matilde, “Despertar contigo” y “La doble vida de Estela Carrillo”, donde ha figurado no sólo por su belleza, sino por su talento.

Actualmente, la actriz se encuentra en España, estudiando y obteniendo una mayor preparación para regresar a México y cumplir con la realización de una telenovela, no obstante su interés no se limita a la pantalla chica, por lo que también buscará hacer cine.

En entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, la bella actriz detalló que “resulta que antes de venir a mi viaje, Televisa mostró interés en mi trabajo para tenerme en dos de sus producciones. Vine a estudiar, hacer proyectos personales y a dejar alguna semilla sembrada. Estaremos viendo mi trabajo más adelante, aún no tengo claro de qué se trata, ni puedo hablar mucho de ello, pero regresando de mi viaje, nos sentaremos a platicar con mayor profundidad”.

“Vine a España por varios motivos, uno vacaciones, que es una de mis mas grandes pasiones, además de la actuación, me sirve para conocer gente, cultura y ya tenía ganas de hacer un viaje internacional. No sólo es trabajar, voy también a Roma, París y Alemania, ahora estoy en Toledo, es un viaje cultural, y por otro lado para seguir preparándome actoralmente porque el actor no puede de dormirse, siempre tiene que buscar como nutrir su profesión”.

Por otra parte, recuerda su primer experiencia en el teatro mexicano y asegura que seguirá buscando todo tipo de proyectos “estuve en una obra de teatro del productor Omar Suárez, ‘Arpías’, con eso di un paso grandísimo, que era hacer algo que ya había hecho en Colombia, que es el teatro, pero ahora junto a personalidades como Maribel Guardia, Ninel Conde, Soraida Gómez, Ana Patricia Rojo y Jacqueline Andere, fuera de mi país. Nada me apasiona más que el teatro y esa fue una experiencia, el mismo Omar Suárez me conectó con otros productores de México muy respetados y eso me abrió las puertas, así que no sólo soy actriz de televisión, sino de teatro”.

“Me gustaría hacer cine en México, ya lo hice en Colombia, pero por supuesto hacerlo en México me encantaría. Ya he hecho todo lo que abarca el tema de la actuación, me apasiona el escenario que sea, de la forma que sea. He tenido una carrera bastante larga, para hacer de todo, es uno de los plus de mi carrera, poder hacer cosa diferente todo el tiempo”.

Finalmente, declaró que su regreso a México será a mediados de mayo, cuando entablará una conversación con Televisa y tendrá más claro los proyectos para los que ha sido buscada. De momento, sólo se sabe que es una telenovela.