Gilberto Santa Rosa tendrá tremenda fiesta en el Auditorio Nacional

El salsero se presenta el 7 de junio, como parte de su gira de aniversario “40… y contando”

Arturo Arellano

Para refrendar su trono como el verdadero Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa regresa a México para ofrecer un memorable concierto que no dejará a nadie insatisfecho, serán cuatro presentaciones del mismo que se convertirán en el epicentro de un terremoto sonoro, donde la salsa y los ritmos afroantillanos sonarán como nunca. Así, la gira “40… y contando”, se presentará el 7 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, posteriormente, el 8 del mismo mes en el Teatro Diana de Guadalajara, para despues viajar a las instalaciones del Country Club en la ciudad de Puebla y hacer lo suyo el 9 de junio. Finalmente, el astro de la salsa se despedirá de México con un show el 10 de junio en el Auditorio Pabellón M, en Monterrey.

En conferencia de prensa, Gilberto Santa Rosa, adelantó que como toda fiesta de cumpleaños, ésta contará con la presencia de grandes invitados, al menos en lo que se refiere al show del Auditorio Nacional. “Llegaremos al Auditorio para hacer un recorrido de estos 40 años de carrera, desde las canciones más viejitas, hasta lo más actual y lo mejor de todo es que no lo haré solo, pues tendré como invitados a grandes estrellas del género, como es el caso de Margarita la Diosa de la Cumbia, La Sonora Santanera y Luis Enrique”. No obstante, aclaró que estos invitados sólo serán parte del show del Auditorio Nacional.

“Afortunadamente, todos son artistas muy talentosos y con agendas apretadas, de modo que no sería nada sencillo que hicieran la gira conmigo. Mientras yo estoy agradecido y feliz con que me acompañen en esta fecha de la Ciudad de México, donde haremos una gran fiesta”.

Actualmente, Santa Rosa promociona su más reciente sencillo “Amor de mis amores”, con el que continúa cosechando éxitos, sin embargo, asegura que “llegó un punto en mi carrera, que me sentí satisfecho, sigo trabajando, pero ya es más por un tema de amor a lo que hago. Aún tengo el sueño de hacer una Orquesta Panamericana, pero como he dicho antes, puede suceder o no y yo igualmente me siento feliz. Estoy contento con todo lo que se ha suscitado en mi carrera hasta el día de hoy”.

Sobre el género de la salsa y sus nuevo expositores refiere que “afortunadamente la salsa es un género que no va a morir, se mantiene en el gusto del público, lo veo en cada lugar al que voy, la gente es apasionada y sigue consumiendo este tipo de música. Ahora, creo que el género tiene garantizada su permanencia por los intérpretes, por las nuevas generaciones de salseros que están haciendo muy buenas cosas”. “Confío en ellos, por ello algunos me acompañan en algunas presentaciones, busco apoyarlos, impulsarlos, porque ellos son el futuro de la salsa”.