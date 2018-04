AMLO pide contrarrestar guerra sucia con memes

Llamado a usuarios de redes sociales

Alerta de la serie sobre populismo que pasaría en cines

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los ciudadanos a utilizar las redes sociales para denunciar “la guerra sucia” y a los políticos corruptos que no tienen ética ni moral.

“Ante la guerra sucia hago un llamado a los ciudadanos de vocación democrática y con dimensión ética que interactúan en redes sociales”, indicó en su cuenta de Twitter @lopezobrador_.

El aspirante presidencial difundió en la red social un video en el que pide hacer uso del ingenio y la alegría para crear mensajes y memes sobre ética y moral “para denunciar esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a esos corruptos”.

“Quiero a ustedes a las redes sociales que nos han ayudado tanto que sin perder la cordura, con respeto, hagamos una contracampaña para denunciar esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a esos corruptos, que queden desnudos porque no tienen ética ni moral. Ahí les encargo que me ayuden”, señaló en el material audiovisual.

López Obrador señaló que los menajes que se difundan se hagan sin insultos pues “nosotros estamos luchando con principios ideales, con nuestra moral en alto; lo que queremos es acabar con la corrupción y que el gobierno represente a todos los mexicanos”.

“Esto no es un debate sólo de ideas y de proyectos, tiene que ver también con la moral, tiene que ver con el alma, con la rectitud, si este país no cambia también en eso, sino se entiende que sólo siendo buenos podemos ser felices no vamos a salir adelante, aunque mejoremos en lo material”, concluyó.

Afirma que no lo mareará el poder

Durante su acto de campaña en Durango, López Obrador aseguró que poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, por lo que de ganar la elección gobernará con el buen ejemplo.

Ofrece a sus seguidores: “No voy a marearme con el cargo, con el poder, no voy a cambiar; siempre he hecho de mi vida una línea recta, no estoy acostumbrado a los lujos”, aseguró.

“No voy a dar el mal ejemplo, para que así, desde la Presidencia, quede claro que no va permitirse la corrupción, que no va a haber impunidad y vamos a limpiar el gobierno de corrupción: de arriba para abajo, como se barren las escaleras”, insistió el abanderado morenista.

Advirtió sobre la realización de un documental que, dijo, costó 100 millones de pesos y está dividido en cinco partes, en el cual se habla del populismo en el mundo y de líderes de distintos países.

Explicó que dicho documental, en el que en su última parte habla del “populismo de Andresmanuelovich en México, ¡uy! que miedo, espántame panteón”, sería transmitido por una cadena de cines, ya que las televisoras declinaron transmitirlo.

López Obrador exhortó a sus seguidores a “organizarnos bien porque están desesperados los de la mafia del poder. Tienen mucho miedo porque no quieren dejar de robar y no quieren dejar de mandar”.

En este sentido, reiteró: “Tenemos que aplicarnos a fondo en estos días, no confiarnos, van a intensificar ellos la guerra sucia para asustar con mensajes en radio, en televisión, diciendo que somos violentos, todo para atemorizar a la gente”.

El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó. “A la gente: ¡mucho ojo! No se dejen engañar, no cambien el voto por migajas; es pecado social. Eso no resuelve nada, lo hacen cada tres, cada seis años, y cada vez hay más pobreza”, enfatizó.