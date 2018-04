Francisco Martín Moreno, presenta “México esclavizado”

En la ruta de las letras

Patricia Correa

La historia de una pasión capaz de romper cadenas

Editorial Planeta

Conferencista, líder de opinión, columnista y autor de las novelas históricas más provocadoras y exitosas de los últimos años: México negro, Las cicatrices del viento, México mutilado, México sediento, Las grandes traiciones de México, México secreto, México acribillado, México ante Dios, Francisco Martín Moreno narra magistralmente en esta su nueva novela, México esclavizado, uno de los más vergonzosos episodios de racismo, esclavitud y despojo, escasamente abordados en la historia de México. En entrevista exclusiva con el periodista Asael Grande de DIARIO IMAGEN, el autor nos dio más detalles.

-¿Por qué novelar una parte de la historia mexicana sobre la esclavitud?

“Si yo hubiera hecho un ensayo, en la mayor parte de los casos, va a dar a manos de lectores expertos, conocedores de la materia, y yo no he encontrado ningún elemento de difusión más eficiente que la novela, en lo personal me gusta más, me permite recrear fantasías, la novela tiene un espacio infinito, es un material de recreación, era muy importante para mí contar en una novela la historia de la esclavitud durante la dictadura porfirista”.

-¿Cómo nace la historia de amor entre Olegario Montemayor y Marion Scott?

“Es muy interesante, en lo personal me pasó a mí; estaba yo en una feria del libro, y llegó una chica preciosa, bellísima, y me dijo que si yo era Martín Moreno, y me dijo que ella y yo nos habíamos conocido en una marcha luterana en 1520; me encantó, porque ella practica regresiones, ‘en aquella época, yo tenía unos 20 años, y tú eras mujer, y yo hombre -me dijo la chica-, tuvimos una relación amorosa en aquélla época, en Alemania, durante una marcha de Martín Lutero, desde ahí nos volvimos amantes’; entonces cuento esta historia en México esclavizado, una historia de amor intensísima”.

-¿Cómo era la esclavitud en nuestro país durante la dictadura porfirista?

“Estaba en las haciendas henequeneras, en la mayor parte de los casos, no se podía abandonar la hacienda, salvo que se tuviera una carta de liberación, expedida por el patrón, y se necesitaba pagar todas las deudas, era una canallada lo que hacían con la gente”.

-¿Qué otro México le falta retratar?

“La tarea siguiente sería tratar de hacer un México Negro 2, que es la realidad de lo que estamos pasando en México en este momento, y el origen de eso es la catástrofe educativa, y se remonta desde la época de la Colonia”.

En ‘México esclavizado’, Olegario Montemayor, hijo del productor de henequén más poderoso de Yucatán, se traslada a la Inglaterra victoriana de principios del siglo XX para estudiar en Oxford. Marion Scott, una de las pocas mujeres estudiantes en esa universidad, lo deslumbra y contagia con sus preocupaciones sociales. Juntos, viajan a Yucatán para descubrir una brutal realidad imposible de combatir desde las aulas: la obscena codicia del patriarca de la familia Montemayor y de sus socios ignora cualquier límite en su ambición por dominar el mercado del «oro verde».

Víctimas de una alianza trabada entre la dictadura porfirista, el clero y la insaciable voracidad de los finqueros, miles de peones y campesinos son sometidos por medio de las armas del tirano y de las homilías sacerdotales. En este escenario, Marion y Olegario luchan para tratar de erradicar la explotación de los mayas y liberarlos de los horrores de la resignación.

patolina22@hotmail.com