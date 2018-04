Gabriel Mendicuti Loría logra prisión domiciliaria

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Tras meses en un hospital, haciéndole al cuento, el ex secretario de Gobierno, durante el mandato de Roberto Borge, Gabriel Mendicuti Loría, logró que el juez concediera la petición de sus abogados de “prisión domiciliaria”, por lo que fue trasladado, en calidad de bulto, en una cómoda ambulancia, con cargo al erario, hasta Playa del Carmen, donde seguirá el proceso penal en su contra en la comodidad de su casa, pero bajo vigilancia policial y con el compromiso de asistir a todas las audiencias que sea requerido. ¡Que no Mouse Mickey!

El funcionario, que fue detenido el pasado mes de enero, pasó los últimos dos meses en la clínica Independencia, de la capital del estado, luego de que, aún en la comodidad del área adaptada en la cárcel de Chetumal, para que los ex funcionarios detenidos no pierdan el glamour y se les raye el pedigrí al convivir con el resto de la población de reos, le dio el telele, tuvo un ataque de ansiedad y aseguró que se le estaba parando……el corazón mi estimado lector, no sea usted mal pensado, jijijiji, a su edad lo único que Mendicuti Loría, puede sufrir, es un paro cardiaco.

Al estilo de la maestra Elba Esther, Gabriel Mendicuti seguirá el proceso penal en su contra en la comodidad de su casa, pero bajo vigilancia policial y con el compromiso de asistir a todas las audiencias que sea requerido.

Dicen, los que vieron a Gabriel Mendicuti durante su estancia en el hospital, que parecía como que se estaba haciendo maje y fingía su enfermedad….naaaaaa, ¡como creen!, pues se la pasó todo el tiempo sin que se le parara….el corazón…jijijiji… y recostado como Cleopatra en un cómodo sillón, mientras un negro le abanicaba (aire… mi estimado lector… por aquello del calor… jijijiji) y veía el Netflix, checaba su feis y su WhatsApp.

Otra paloma que se va viva

También, la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Paula González Cetina, salió del Cereso, ya que el juez decretó prisión domiciliaria en la Carpeta Administrativa 308/2017, en el juicio que se le sigue por el desvío de mil 50 millones de pesos entregados por Aguakan como contraprestación para la privatización del servicio de agua en Solidaridad y se le vincula al desvío de 500 millones de pesos de un crédito bancario.

El pasado 5 de abril la ex directora de recursos humanos de CAPA, Alicia Rivera Galera, logró acogerse a este beneficio de la ley, al igual que lo hicieron en su oportunidad Ercé Barrón y Carlos Acosta Gutiérrez, ambos ex funcionarios de Roberto Borge. Con ello, Gabriel Mendicuti y Paula González Cetina se suman a otros tres ex funcionarios borgistas que lograron la prisión domiciliaria.

¿Qué se puede esperar de Góngora?

Apenas el 4 de abril pasado, la Fiscalía General del Estado festejaba con “bombo y platillo” que el juez de control otorgara un ampliación del plazo hasta junio próximo para presentar más pruebas contra Mauricio Góngora y Gabriel Mendicuti Loría, pero la falta de oficio legal propició que hasta ahora sean cuatro los ex funcionarios borgistas, que desde la comodidad de su hogar sigan su respectivo juicio. Por lo que no le extrañe que pasado el proceso electoral, todos los ex funcionarios, no sólo se encuentren libres, sino listos para buscar otro huesito político.

PRD, aún sin candidato en Benito Juárez

Ayer venció el plazo, que dio el IEQROO, para que el Partido de la Revolución Democrática registrara a otro candidato a la alcaldía de Benito Juárez (Cancún), en lugar de José Luis “Chanito” Toledo Medina; empero, con toda la seguridad de que el Tribunal Electoral les dará la razón, lo que hicieron los perredistas fue ingresar los documentos para impugnar la decisión del Instituto Electoral del estado, de negar el registro a “Chanito”.

La realidad, es que la nueva repartición de posiciones dentro de la planilla que acompañará a Toledo Medina en la contienda, eliminará “los obstáculos” para su registro, pues todos los grupos políticos están ahora en paz, pues como dice el dicho: Perro con hueso en el hocico, ni ladra, ni muerde. ¡Abuelita tus chanclitas!, por ello, la seguridad del PRD de mantener como su candidato a Toledo Medina.

Los PESecillos

Que aunque el Instituto Electoral de Quintana Roo avaló la separación del Partido Encuentro Social de la coalición “Juntos Hacemos Histeria” ….nooooo, perdón …es “Juntos Haremos Historia”, ahora sólo conformado por Morena y el Partido del Trabajo, para la contienda local, el PES de Greg Sánchez Martínez, aun tiene que esperar a que el IEQROO valide a sus candidatos.

Los registrados en el IEQROO por parte de Encuentro Social son: Trinidad Guillén (Bacalar), la cubana naturalizada mexicana y esposa de Greg Sánchez, Niurka Sáliva Benítez (Benito Juárez); Salvador Rocha Vargas (Cozumel), personaje que, si no mal recuerdo, en el 2009 fue detenido y acusado de delincuencia organizada, pasó un tiempo en la cárcel en Nayarit y en últimas fechas era el dirigente municipal de Partido Verde Ecologista de México en la ínsula y que, tras hacer berrinche por la designación de Pedro Joaquín Delbois como abanderado de la alianza PRI-PVEM-PANAL a la presidencia municipal de la ínsula, postulación que pretendía obtener Rocha Vargas, dejó pateado el pesebre y se fue el PES.

El candidato a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, por parte del PES es Francisco Poot Caui; Julio Osorio Magaña, Isla Mujeres; Martha Canul Tut, José María Morelos; María Elena Ruiz, Lázaro Cárdenas; Manuel Valencia Cardín, Othón P. Blanco; Eloísa Zetina Barriga, Puerto Morelos; Luis Roldán Carrillo, que fue diputado plurinominal de Movimiento Ciudadano en el Congreso, que aprobó el paquete de impunidad de Roberto Borge, será candidato en Solidaridad y Wendy Ruiz en Tulum.

Debates, ¿sirven de algo?

Dos debates se realizarán en Cancún, uno para candidatos a diputados y otro para senadores, el próximo 30 de mayo en la Universidad Anáhuac a las 5 pm y a las 7 pm, según convenio entre Coparmex y el INE, donde se dará prioridad a la libertad de expresión….bueno…luego se aguantan eeehhh.

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo de la nueva Junta Distrital 04 del INE, informó que el formato, contempla a siete moderadores, dos miembros de la Confederación, y los cinco restantes, académicos y miembros de la sociedad civil. Además posteriormente se efectuará una mesa post debate con la ciudadanía.

Se invitarán a 12 abanderados de las alianzas en total, es decir los candidatos al Senado, por primera y segunda fórmula, de las tres coaliciones; y de los aspirantes a la Cámara de Diputados, de los distritos 3 y 4, con sede en Cancún.

Veremos que propuestas dan estos sabiondos respecto al escalofriante tema de inseguridad que asuela al país y en especial a nuestro querido Cancún, que este mes lleva más de 50 ejecuciones y contando, situación insostenible y que amenaza con matar a la gallina de los huevos de oro: la industria turística.

Si saldrán con ocurrencias populistas y ataques personales de nada servirá a los quintanarroenses escucharlos, lo que urge es seriedad. Tantán.

