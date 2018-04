María León ofrece su “Amor ilegal”

“La Sargento León” grabó el videoclip de lo que será su primer sencillo, rumbo a un nuevo disco solista

Asael Grande

Después de protagonizar la serie “Guerra de ídolos” y formar parte del jurado de “Bailando por un sueño 2017”, la sensual María León, conocida también como “La Sargento León”, grabó el videoclip de lo que será su primer sencillo musical, de su primer material videográfico y fonográfico, con la que la artista demuestra una vez más su talento actoral y vocal, ya que es una excelente cantante, bailarina y actriz, por lo que decidió abrirse camino por ella misma en el mundo de la música.

DIARIO IMAGEN platicó en exclusiva con la ex integrante de Playa Limbo: “estoy muy emocionada, porque éste es parteaguas del videodisco que voy a grabar, este es el primer sencillo, que espero que salga en julio, después del mundial y de las elecciones, creo que ‘Amor ilegal’ es un tema que está latente en todos nosotros, sobre todo los limitantes, los prejuicios y las barreras que tenemos de manera individual, como de manera relaciones humanas, lo hemos visto en cuestiones sociales, en la frontera, lo que está pasando con los migrantes, lo que pasa con la libertad de expresión, con la libertad de amor de género, creo que esta canción envuelve todo esto, y hasta las cosas más sencillas, como el hecho de que no te dejen estar con alguien, solamente porque hay una barrera social de por medio, así es que creo mucho en esta canción, que me ha unido a mucha gente muy talentosa, la escribí junto con Ramón Velarde; la canción tiene toques, como de salsa, con toques urbanos y pop, el lenguaje me parece que es bastante acertado, con lo que trato de defender.

Mauro Muñoz está haciendo la producción del disco, en cuestión musical; a nivel video, está dirigiendo mi hermana, Cristina León y unos bailarines con los que hice una audición, vinieron más de 250 personas, se quedaron 10, y lo padre de esto es que se da un seguimiento, así es que se genera como una compañía, en el que los tengo como en un régimen de “La Sargento León”, donde entrenamos juntos todos los días, tomamos clases, yo les pago las clases de danza, y vamos creando esta motivación dancística, que era lo que a mí me interesaba hacer con este videodisco, que se llama “Inquebrantable”, es el nombre del disco, que tendrá diez canciones, está dividido en lado A y lado B; el A son las primeras cinco canciones, que voy a filmar de aquí a junio; la segunda parte se filma en septiembre, es en calidad de cine, y lo que me emociona mucho es que las diez historias se dividen en minicapítulos, el disco saldrá después”.

Para la grabación del sencillo, “Amor ilegal”, acompañaron a María León los niños del reality show Pequeños Gigantes, Andrea y Patricio: “creo que hay que ser inclusivos, y parte fundamental de los sueños, es justo de donde parten, que es de la niñez y la inocencia, y ellos defienden maravillosamente la danza, me parece que son buenos; el disco sonará a amor, desamor, a empoderamiento; a nivel musical hay tintes de salsa, el pop, el urbano, el mariachi”, finalizó María León.