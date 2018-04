Lifetime celebra panel “Mujeres protagonistas”

Susana Zabaleta, Rebecca de Alba, Pepita Serrano, Gaby Vargas y Paola Kuri participaron en la iniciativa, con el fin de exaltar el poder transformador y liderazgo de las mujeres en la sociedad

Arturo Arellano

Los tiempos han cambiado para bien, y con esto, las mujeres cada vez han ido tomando el lugar que desde siempre debió corresponderles en la sociedad y todos los rubros, desde lo profesional, hasta lo deportivo y familiar.

Es por ello, que Lifetime decidió organizar el panel “Mujeres protagonistas”, que llegó a Colombia, Argentina, Brasil y tuvo su exitoso cierre en la Ciudad de México, con la participación de Susana Zabaleta, Rebecca de Alba, Pepita Serrano, Gaby Vargas y Paola Kuri, quienes hablaron de su experiencia de éxito desde cada uno de sus enfoques, ya sea el artistico, profesional, altruista o deportivo.

La reunión se llevó a cabo en el hotel St. Regis, a donde estas cinco exitosas mujeres, llegaron orgullosas para platicar del arduo camino que han recorrido, para llegar hasta donde hoy se encuentran. Así, las mexicanas tuvieron la posibilidad de compartir con los presentes la forma en la que en lo cotidiano han logrado inspirar a otras mujeres, con un énfasis en el poder transformador que todas tienen y su liderazgo en la sociedad de hoy. Durante su participación analizaron cómo lograron superar estereotipos y paradigmas, para alcanzar el éxito en sus profesiones. De una manera dinámica hablaron de la pasión por lograr sus metas, el emprendimiento, la fuerza, el compromiso, el empoderamiento y la inspiración, que a su vez son también atributos que forman parte de la filosofía de Lifetime.

Susana Zabaleta recordò por ejemplo “En el pueblo de donde yo vengo, aún existen ese tipo de estereotipos y machismo, en el que incluso las mismas mujeres se atacan unas a otras, si una se compra algo, la otra se compra algo exactamente igual, porque tienen la idea de que nadie debe ser mejor que la otra. Cuando yo era niña me di cuenta de todo este tipo de cosas, que me hicieron ser la rara, porque yo siempre estuve en contra, así que me tuve que salir de ahí, para poder lograr mis sueños. Sin embargo, a mi me gustaría que las mujeres nos uniéramos y ya está sucediendo, porque muchas veces la mayor presión no viene de un hombre, sino de otra mujer y no está bien. Ojalá como estas cinco mujeres en este panel estamos unidas, así suceda con todas la mujeres en el mundo”.

“Mujeres protagonistas” es una iniciativa que desarrolló Lifetime, con la finalidad de darle voz y ponerle rostro a las mujeres que rompen paradigmas en México, que son un ejemplo de lucha y perseverancia para cumplir sus anhelos y que a la par generan oportunidades de cambio positivo para su entorno compartiendo conocimientos, desafíos y dificultades, con el objetivo de fomentar el empoderamiento femenino.

Otro ejemplo claro es la futbolista Paola Kuri, quien platicó “siempre soñé con ser futbolista y es un gremio en el que si tuve que enfrentarme a muchos obstáculos, por el simple hecho de ser mujer, incluso cuando salía a jugar con mis amigos en la calle, no me animaba a acercarme al principio, me daba miedo y observaba de lejos. No obstante un día me animé y me acerqué, con mi gorra rosa, volteada para atrás y en realidad mis amigos me hicieron parte de eso, de las retas, del futbol, que podemos disfrutar de la misma manera todos y todas, se rompió ese paradigma con mi grupo de amigos, más tarde logré llegar a ser profesional, pero a nivel general aún falta un trecho largo por andar, para que las mujeres futbolistas seamos igualmente apoyadas que los varones”.

Al final del evento, en que también participó Eduardo Ruiz, presidente y gerente general de A+E Networks Latin América y de Daniela Martínez Sr. VP. User Intelligence, les entregaron a cada una de las panelistas el Balón de la Igualdad, del que Kuri comentó “Lifetime sacó este balón que es una gráfica que muestra cómo está el tema de la desigualdad de salarios: En el caso del futbol el jugador varonil de los que más gana es 1 millón 600 mil, el jugador promedio está en 500 mil y la terrible cifra de las chavas es de 6 mil mensuales de las que menos ganan y hasta 30 mil las que más ganan”.