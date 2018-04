Se perfilan cambios a la reforma para eliminar fuero

En el Senado

Las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos del Senado, analizan la minuta de reformas que eliminan la figura del fuero y alistan cambios a lo avalado por la Cámara de Diputados, al advertir que con esa redacción habría incertidumbre e ingobernabilidad para el próximo gobierno federal.

En el marco de la reunión de dichas comisiones, el senador Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que, “como viene redactado, cualquier juez o Ministerio Público puede citar o iniciar el proceso para remover al Presidente de la República, sea del partido que sea”. Indicó que el próximo Presidente de la República, independientemente de quien gane la elección el 1 de julio, estaría “sujeto a caprichos de jueces o del propio Congreso de la Unión, lo que generaría vulnerabilidad, incertidumbre y condiciones de ingobernabilidad”.

A su vez, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Luis Humberto Fernández, dijo que si bien la eliminación del fuero es una añeja demanda social “también debemos de cuidar que el Presidente de la República y todos los que desempeñamos una función pública no seamos sujetos de algún tipo de villanía que conduzca a un uso excesivo del poder”. Propuso trabajar en mejorar la técnica legislativa y de redacción de lo aprobado en la Cámara de Diputados, porque “si no lo corregimos podría tener algún impacto. “Y es que en la minuta no considera los síndicos, y entonces esto qué significaría, que si la dejamos en esos términos se eliminaría el fuero para todos los funcionarios pero los síndicos podrían mantener el fuero”, comentó. El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, coincidió por separado y en rueda de prensa que existen preocupaciones e inquietudes de legisladores de esa bancada y del PVEM.

Sin embargo, reiteró que están dispuestos a aprobar la minuta en sus términos para respaldar la promesa de campaña del candidato José Antonio Meade que, en caso de ser electo, sería “el primer presidente sin fuero” en México.