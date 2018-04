Todos sin pensión

Desde el portal

Ángel Soriano

No sólo los ex presidentes, sino los ministros de la Corte y todos “aquellos cercanos” al candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, deberán dejar sus pensiones, consideró al ex presidente Vicente Fox al manifestar que la intención del tabasqueño de dejarlo sin subsidio federal podría “ser venganza” por lo que sugiere haga lo mismo con Olga Sánchez Cordero, virtual senadora y posible titular de la Segob.

El planteamiento del guanajuatense es correcto si se trata de dejar de emplear mejor los recursos públicos, lejos de seguir beneficiando a quienes ya han acumulado una vasta riqueza en el manejo del erario, y los negocios privados asociados, por lo que éste es un caso que debe verse con objetividad: se debe dejar de privilegiar “a los de arriba” para atender a “los de abajo” de acuerdo con el planteamiento de López Obrador.

Se cae en la inmoralidad en el caso del ex presidente Vicente Fox, porque no sólo como empresario privado ha ganado lo suficiente -y gana- sino que se asoció a poderosos empresarios facilitarles ampliar sus ganancias con el apoyo del gobierno federal, y eso todo mundo lo sabe, por lo que seguir recibiendo canonjías del pueblo de México resulta denigrante para el mismo ex mandatario y vergonzoso para la clase gobernante.

Gane quien gane deben retirarse las pensiones a ex presidentes y ministros y aun cuando el candidato del PRI diga que es moral y legal, lo cierto es que es inmoral, y la ley no debe usarse para beneficiar a unos en detrimento de otros. Debe empezarse por establecer la moral como principal rector en los gobernantes si que se quiere acabar con el abuso de poder.

TURBULENCIAS

"Oaxaca es un crisol de cultura e historias, que a lo largo de casi cinco siglos cada edificio, cada tradición, cada gesto que nos identifica, engrandece a diario el ser colectivo, orgullo de todos nosotros", dijo Jorge Bueno Sánchez. cronista de la ciudad al presentar su libro "Oaxaca, crónicas de su grandeza", en el majestuoso ex casino del Teatro Alcalá, en el Centro Histórico en presencia del alcalde José Antonio Hernández Fraguas e invitados especiales; es una compilación de 50 artículos sobre cultura, historia y sucesos que ocurren diariamente en esta gran ciudad, y fueron comentaristas el periodista Juan Pérez Audelo, el presidente de la Corresponsalía Oaxaca del Seminario de Cultura Mexicana, Prometeo Sánchez Islas y de Mina Fernández Pichardo, presidenta de la Fundación Fernández Pichardo, quienes resaltaron el gran valor de esta obra y reconocieron el fuerte impulso a la cultura y las bellas artes que emprende el gobierno municipal…El líder de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, que agrupa a 200 mil productores, Pablo Rojas Pérez, dijo que es un riesgo para la agricultura mexicana en un futuro inmediato con la ratificación en el Senado de la República del Acuerdo Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), pues "si nosotros vamos a ser sólo consumidores sin posibilidades de acceder a los recursos para ser los mayores proveedores, no tiene mucho sentido que el gobierno mexicano y el Senado de la República lo hayan firmado y ratificado el CPTPP, e indicó que son de mucho riesgo los temas los temas de propiedad intelectual, en lo que se refiere a las variedades animal y vegetal; protección laboral y medio ambiente, transparencia y anticorrupción porque no contamos con una política agrícola que incentive la inversión, la productividad y genere competitividad con respecto a los productores de otros países…

