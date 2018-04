Investigan a Anaya en Europa

Punto por punto

Augusto Corro

En Europa investigan una presunta red de lavado de dinero para beneficiar al candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, en la cual estarían involucrados los empresarios Manuel Barreiro, mexicano, y Juan Pablo Olea Villanueva, mexicano-español.

De acuerdo con la nota informativa del diario “El Español”, el asunto está relacionado con la indagatoria penal que efectúa la Procuraduría General de la República (PGR) en México, desde el año pasado por la compra-venta de una nave industrial del abanderado panista y su familia política.

Las autoridades españolas indagan posibles conductas empresariales de Olea Villanueva destinadas a la ocultación de capitales. Manuel Barreiro es investigado en México y se encuentra prófugo en Canadá.

En septiembre pasado, “El Universal” publicó que la empresa que compró una nave industrial a Ricardo Anaya y a su familia política tenía como domicilio original un terreno baldío y la empresa Manhattan Master Plan y registrados como socios principales a “Luis Alberto López López, un chofer de Barreiro, y María Amada Ramírez, sin perfil empresarial “para adquirir una nave industrial en Querétaro, vendida por la familia de Anaya por 54 millones de pesos”.

La noticia de la investigación sobre Anaya en Europa le cayó como un balde de agua fría, pues no se cansaba de autoerigirse como ganador del primer debate presidencial efectuado el domingo pasado. La sombra del pasado persigue al panista y será muy difícil quitársela de encima.

¿El asunto de la nave industrial forma parte de la guerra sucia o es en verdad un delito cometido por Anaya? Quizás algún día los sabremos.

En su defensa, el candidato panista reiteró que el tema de la compra-venta de la nave industrial está absolutamente aclarado y “no hay ningún procedimiento en su contra”.

Por cierto, el miércoles, en el quinto mitin de Anaya, la gente, cansada de esperar más de cuatro horas al candidato, decidió abandonar el auditorio donde se efectuaba la reunión y el inmueble quedó semivacío.

EN LA RECTA FINAL

Los candidatos presidenciales llegan a la recta final con la guerra de lodo a todo lo que da. Sin embargo, es posible que la intensidad de la confrontación múltiple crezca en escándalos.

El aspirante priísta, José Antonio Meade Kuribreña, que no pudo crecer en la precampaña y campaña no se da por vencido y dice que continuará en la contienda electoral hasta el final.

Lo importante, es saber si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dará todo el apoyo a su candidato o tras un análisis profunde decida que su gallo decline a favor de algún adversario, que en este caso podría ser Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente.

Los dos organismos políticos (PRI y PAN) tienen por lo menos tres sexenios de colaboración mutua sin alharacas. Así se ve en los apoyos políticos recíprocos. Uno de éstos, de los más importantes, fue el denominado Pacto por México, en el que Acción Nacional aceptó, sin problema, los planteamientos del gobierno federal.

En primer debate de aspirantes presidenciales, Meade Kuribreña no aprovechó la oportunidad para mejorar su lugar en la tabla de posiciones. Esto, sin lugar a dudas obligará a sus asesores a cambiar de estrategia política si quiere o pretende obtener el segundo lugar y disputar con Andrés López Obrador el triunfo electoral.

Como señalamos, la situación del candidato priísta es muy compleja. El candidato de Morena le aventaja con 20 puntos en las encuestas. Los analistas políticos afirman que Meade Kuribreña difícilmente podría colocarse en el segundo lugar, sitio en poder, por lo menos ahora, de Ricardo Anaya.

Aunque el candidato presidencial panista no las tiene todas consigo. El caso de la compra-venta de la nave industrial es una piedra en el zapato, que Anaya no puede quitarse. No se le auguran tiempos mejores al abanderado de la coalición Por México al Frente.

Tampoco, López Obrador estará tranquilo en los próximos días. Trascendió que un corto metraje de su vida será exhibido en cines. Claro, el mensaje contiene suficiente material para abollar la imagen del tabasqueño.

Vienen, pues, días complejos, difíciles, para los aspirantes presidenciales que serán blanco de acusaciones algunas verdaderas y otras falsas, que en una contienda electoral sí tienen sus efectos dañinos.

“Calumnia que algo queda, frase de algún asesor de campaña que en no pocas ocasiones resultó efectivo. ¿Cuál es su opinión amable lector?

Feliz fin de semana.

