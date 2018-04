“Sordo, ciego, mudo” celebra 5 años de éxito

La compañía Teatro de Terror develó placa conmemorativa, con la presencia de los periodistas Gloria Carpio, de DIARIOIMAGEN; Pepe Zepeda, Oswaldo Ángeles, Víctor Hugo Sánchez, Marco Meza, Adriana Sánchez y Juan Carlos Cuéllar, como padrinos

Arturo Arellano

“Sordo, ciego, mudo” es una puesta en escena que conforma parte de la trilogía de obras creadas por la compañía mexicana Teatro de Terror, especializada en el género, con las que además de ofrecer historias interesantes al público, también se preocupan por sumergirlo en experiencias, ya que todas las obras de su repertorio hacen al público parte de las historias de una u otra manera. Así, con cinco años de exitosas presentaciones de “Sordo, ciego, mudo”, Teatro de Terror ofreció una función especial, en la que contaron con la presencia de destacados periodistas, como el jefe de espectáculos de Excelsior, Juan Carlos Cuéllar; la jefa de información de TVC, Adriana Sánchez; el jefe de espectáculos de MVS, Marco Meza; el director de prensa de Ocesa, José Zepeda; la editora de espectáculos de DIARIO IMAGEN, Gloria Carpio; el editor de espectáculos de Ovaciones, Oswaldo Ángeles y el periodista y publirrelacionista, Víctor Hugo Sánchez, quienes apadrinaron la develación de la placa conmemorativa.

La puesta en escena es parte de una trilogía de obras de terror junto con “Scary clown” y “Espectros”, montajes que son promocionados por LOVI Relaciones Públicas, del periodista Ermilio Morales. Sin embargo, “Sordo, ciego, mudo” es de las tres quizá la que más ha dado de qué hablar ya que se lleva a cabo en completa oscuridad y con el público siempre al borde del colapso, ya que con herramientas, como la media luz, maquillaje y un gran diseño de sonido, los actores logran llevar al público a un mundo desconocido. Así, el espectador se verá obligado a prescindir de la vista para entregarse a sus demás sentidos, viviendo las temibles experiencias de un poeta sordo, mudo, ciego y mutilado que estará a punto de enfrentarse a sucesos verdaderamente extraños y de inminente tragedia.

La función se llevó a cabo con invitados especiales, familiares y los periodistas que se encargarían de la develación de esta placa por cinco años de representaciones de esta puesta en escena, dramaturgia de Howard Phillips Lovecraft, creación escénica de Luis Cantón Notni, Fernanda Cantón y un elenco conformado por Luis Notni, Fernanda Cantón, Alexis Marsicano y Fernanda Caso. Al concluir la función, Luis Notni dijo: “Lovecraft, de por sí es un autor complicado, está obra está basada en una historia de su autoría, sumado a una bola de cabrones a oscuras es aún más intenso y dificil de entender, no cabrones el público, sino los que estamos en el escenario (risas). Así que yo agradezco que todos ustedes nos hayan dado la oportunidad de mostrar nuestro teatro experimental, teatro de terror, que está luchando por un lugar en el gusto del público desde hace más de 10 años. Afortunadamente, siempre tenemos las butacas llenas y eso es por la apertura del público a nuevo contenido”.

“Estamos orgullosos de permanecer en cartelera después de tantos años, ya que siendo una compañía independiente no es nada fácil. Estamos seguros de que en México hay el talento y la calidad artística suficiente para ofrecer shows innovadores y atractivos, lamentablemente de pronto vienen otras compañías a ofrecer espectáculos y por el hecho de ser extranjeros la gente va a verlos y pagan mucho dinero. Aquí no somos circo de terror, no somos cabaret, somos teatro de terror y con esto llevamos más de 10 años en el gusto del público como compañía, presentándonos en diferentes espacios, reorriendo la República con nuestras historias, dentro de un género que casi no se explota en el país”.

En este punto, dio paso a la peculiar develación de la placa, ya que ésta salió en manos de un aterrador demonio, debajo del escenario, con lo que invitados y público quedaron asombrados, ya que la actriz encargada de dar vida a este personaje jamás abandonó su papel y continuó haciendo de las suyas asustando a los presentes.

Cabe mencionar que antes de presentarse en el Centro Cultural Sylvia Pasquel, la obra recorrió otros espacios, como el Teatro Hipódromo Condesa y el Teatro Rodolfo Usigli, por lo que Víctor Hugo Sánchez dijo: “Yo sé lo que significa hacer teatro independiente, cuesta mucho, hay espectáculos que la gente da por hecho que son buenos, porque son extranjeros y se llenan los teatros con obras y funciones extranjeras. Por eso, aprovecho este espacio para felicitarlos y decirle al público que el teatro independiente necesita de su apoyo, recomienden este tipo de espectáculos ampliamente. Felicidades por el diseño de producción, por el diseño de sonido, es increíble”.

“Sordo, mudo, ciego” se presenta todos los viernes a las 21:00 horas en el Centro Cultural Sylvia Pasquel, con una duración aproximada de 90 minutos y una clasificación para adolescentes y adultos.