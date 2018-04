Darlene Rosas, de Perú, a “La piloto” segunda temporada

La actriz formará parte de la serie en un papel lleno de acción, drama y gran peso en la historia

Arturo Arellano

Darlene Rosas es una hermosa, modelo, actriz y conductora de televisión peruana, quien luego de su participación en un reality show de su país alcanzó fama, que la catapultó a México. Actualmente, trabaja en la segunda temporada de “La piloto” de Televisa, donde tendrá una participación importante, pues su personaje según nos cuenta, tiene gran peso en la historia, que está llena de acción, drama, y por ende, es una gran oportunidad para proyectarse.

La segunda temporada de esta teleserie, se encuentra en grabaciones y aún no se tiene fecha de estreno; sin embargo, Darlene concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN, en la que adelantó algunos detalles. “La serie ya va a salir dentro de poco, me llegó el casting y lo hice por video, lo grabé, a los dos días me confirmaron. Ha sido y es una experiencia bonita, mi personaje tiene un crecimiento importante en la serie, mucha acción, cosas que no me imaginé que podría hacer tan pronto, pero se me ha dado la oportunidad. Es un personaje misterioso, me ha tocado recibirlo como un reto, pero hasta ahora he tenido buenas críticas”.

“Desde los 14 años, en Perú fui modelo y desde los 19 entré a un reality, que fue muy popular, tuvo mucho raiting en Perú, por eso soy tan conocida allá. Y en eso había mucha competencia, es como el programa ‘La isla’ de México, pero mucho más intenso. De modo que en las escenas de acción de “La piloto”, me ofrecieron una doble, pero estuve practicando y no me dio miedo, así que decidieron que lo hiciera yo. Al ver las escenas en la pantalla yo misma me sorprendí, quedó bien. Ha habido preparación con entrenadores especiales, la primera vez que hice una pelea, fueron sólo tres horas de ensayo, porque la idea era que la hiciera la doble, pero ya en las escenas siguientes si dedicamos más tiempo”.

Sobre su estancia en México explica. “Estoy agradecida, porque nunca me he sentido extranjera aquí, desde que llegué me han apoyado, aconsejado y me han abierto las puertas, hay personas a quienes considero de confianza. Me siento tranquila, obviamente se extraña a la familia, pero con tanta adrenalina y cosas que han pasado, no me da tiempo de sentirme mal. He aprendido de la gente, las cosas se dan como se tienen que dar”.

“Estoy abierta a todos los proyectos, sobre todo a aprender, quisiera hacer teatro, aunque me gusta más el cine y las series, la cámara me llama demasiado; sin embargo, el teatro es importante para mi formación, se aprende mejor en el esenario teatral. Estoy buscando oportunidades. En menos de un mes tengo una película en Perú, será la segunda parte de ‘La peor de mis bodas’, donde el protagonsta era Gabriel Soto, ahora este año se hace la secuela porque fue la cinta más vista, se fue a Chicago, ha sido muy bien aceptada, ahora está en Blim, para ser una película peruana que apenas estamos creciendo en el cine, ha sido exitosa”.

Así, Darlene Rosas que se encuentra en redes sociales como @DarleneRosas y Darlene Rosas Oficial, continúa trabajando por consolidarse como actriz de protagónicos en Latinoamérica.