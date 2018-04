Poppy regresó a México con su gira “Poppy.computer”

Asael Grande

Moriah Pereira, mejor conocida en el mundo de la música por su peculiar personaje Poppy (una mezcla de muñeca Barbie y los personajes extraídos del manga japonés), regresó a nuestro país como parte de la gira “Poppy.computer”, la cual visitará Japón así como distintas ciudades de Estados Unidos.

Este reencuentro con el público mexicano tuvo lugar en El Plaza Condesa, luego de su debut en el Festival Corona Capital 2015, donde, como en esta ocasión, Poppy demostró sus habilidades como cantante, con lo que cautivó a sus fans mexicanos con su electropop. Ante sus fans mexicanos, quienes fueron vestidos como Poppy, portaron carteles en los que se leía ‘Y love you’ o ‘México loves you, Poppy’.

La popular cantante, Poppy, quien tras su presentación en el festival, se ha enfocado más en su carrera musical, lanzado el EP Bubblebath en 2016, y su ya mencionado disco-debut en octubre del año pasado, comenzó su concierto con I’m Poppy, acompañada de una producción escénica luminosa, y una pantalla central que proyectó imágenes de sus videos, y de sus presentaciones agotadas por Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, y que terminó en primer parte del tour con su regreso a nuestro país: “Hola, México, bienvenidos a la gira Poppy.computer”, fueron las palabras de la también youtuber, quien no viajó sola en esta gira ya que Charlotte, su mejor amiga, también fue su acto telonero, pero cabe mencionar que Charlottees un maniquí.

La cantante y compositora estadounidense, Poppy, comenzó su carrera en el 2014 realizando videos abstractos en Youtube dirigidos por Titanic Sinclair, no dejó de bailar, e interactuar con su público, quien no paró de grabar con sus celulares a la cantante, mientras se acercaba a la orilla del escenario.

El concierto continuó con Computer Boy Intro, Computer Boy, Moshi Moshi, Love Meter, Bleach Blonde Baby, Interweb, Having Fun, Let’s Make a Video, My Style, My Microphone, Software Upgrade. Después del obligado encore, la cantante y compositora estadounidense originaria de Nashville, Tennessee, se despidió con Lowlife y Money.

El 6 de octubre de 2017, de la mano de una nueva discográfica, Mad Decent, Poppy lanzó el disco “Poppy.computer”, título que da nombre a la gira que la trajo de regreso a nuestro país, en la que ofreció a sus fans mexicanos un show lleno de la cultura kawaii, el k y j pop reggae y el ska, sin olvidar la música de los 80’s.