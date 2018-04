Pedrina se lanza “Hoy” como solista

La colombiana muestra con nuevo sencillo su transición hacia un trabajo como artista pop independiente

Arturo Arellano

“Hoy” es el primer sencillo de Pedrina como solista, el cual llega con un sonido pop más vanguardista y electrónico, en el que se escucha su color único de voz, en complicidad con el de Martina La Peligrosa, encargada de ponerle el flow a una declaración de conquista atrevida, pero muy femenina. Este tema marca la transición de Pedrina hacia un trabajo como solista, después de trabajar como agrupación con Pedrina y Río, dúo con el que se hizo un espacio importante en los escenarios colombianos, mexicanos y españoles.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, ofreció algunos detalles al respecto: “Hoy” es una canción diferente en cuanto a sonido, a lo que venía haciendo antes, ahora es más electrónico y bailable, en materia de estética e imagen también hay un salto. En Colombia fue número uno en la primera semana de su lanzamiento, por lo que confiamos en que en México también tenga buena respuesta”. Sobre la decision de diluir el proyecto de Pedrina y Río, para quedar sólo como Pedrina refiere: “No fue una decisión unilateral, esta canción es parte de un trabajo de nueve temas que veniamos trabajando con Río. Pero en ese proceso creativo cuando pudimos regresar al estudio, nos dimos cuenta de que íbamos por caminos diferentes, entonces, como ya había trabajo adelantado, decidimos que las canciones sobrevivieran con mi nombre.

“Las canciones ya estaban completas, este disco no lo considero un debut como solista, sino la transisición hacia lo que quiero ser como. El sencillo es una letra romántica, con esa característica de mis composiciones, algo más tranquilo y coloquial. En materia de producción musical, son sonidos electrónicos, pero en el disco no todos serán tan fiesteros”.

“El reggaetón es el género latino por excelencia dentro de lo electrónico, hoy los beats que se usan son de origen latino, vemos producciones de muchos géneros incluso el rock anglo, que están usando patrones rítmicos del reggaetón. Y no importa realmente el género, hoy la música ya se está condicionando con producción electrónica y creo que la electrónica latina tiene matices muy distintos a los que tuvo la electrónica en sus inicios en Europa o Estados Unidos, vamos por buen camino”.

“Por ahora no hay shows en vivo, aunque tengo cientos de mensajes de mexicanos que me piden ir, pero no hay fecha. Ayer me reuní con un fan mexicano que estaba de trabajo en Bogotá, dijo: ‘quiero conocer a Pedrina’, así que cuadramos la cita, me trajo un mezcal de Oaxaca. Me gusta encontrarme con mis fans en la medida de lo posible, si hay tiempo, yo no veo por qué no convivir con mis fans, hago meet & greets, tengo buenos amigos en México, de hecho una familia entera, mamá, papá e hijos que nos hicimos amigos, nos hablamos en Whatsapp y mantenemos esa relación”. Por lo anterior, explica que México ha sido una gran influencia y apoyo en su carrera “Es la influencia más grande, la que viene de México, de estas chicas como Julieta Venegas y Natalia Lafourcade. Antes todas las mujeres en la música se identificaban por ser de voz potente y muy virtuosas, muy heredado de R&B americano, pero ellas vinieron a abrir una brecha con letras frescas y una manera de cantar más natural. Es un reto entonces, porque están pasando cosas y creo que las mujeres estamos haciendo buena música, aunque ellas ponen la vara muy alta, lo importante es seguirles el paso”.