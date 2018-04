“Carro completo” este 1 de julio, prevé AMLO

Dice que los otros partidos se desfondan

Exige el tabasqueño decir quién financió serie sobre populismo

Andrés Manuel López Obrador, abanderado a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que los partidos se están “desfondando” en la contienda presidencial.

“Lo que está sucediendo… se están desfondando los partidos, se nos están uniendo dirigentes de la CNC, se nos están uniendo dirigentes del PAN, qué les parece, por ejemplo, que ya dos ex presidentes del PAN están con nosotros: Germán Martínez y Manuel Espino, pero hay muchos legisladores del PAN, presidentes municipales y viene más”.

El candidato de Morena anunció que en los próximos días se unirán a su movimiento liderazgos de otras fuerzas políticas del país.

En Palenque, Chiapas, donde acompañó a Rutilio Escandón en su arranque de campaña en busca del gobierno estatal, López Obrador previó que los comicios del 1 de julio será “cayuco completo” para la coalición que encabeza.

La expresión hace referencia al “carro completo”, que dijo, no utiliza por ser del “PRIAN”.

“Siendo realistas podemos ganar las nueve gubernaturas (…) el Congreso mayoría: la Cámara de Diputados y Senadores, así vamos, no me gusta lo de carro completo, pero como estamos aquí en Tabasco… Chiapas, va a ser cayuco completo”.

Acompañado por primera vez de Eduardo Ramírez Aguilar, quien fuera aspirante a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México y que ahora busca un escaño para el Senado por Morena, López Obrador afirmó que en Chiapas el Verde les está dando “el mismo apoyo” que PAN y PRI. López Obrador calificó de “lamentable” la situación en que se encuentran Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

“La verdad, lo considero, no quisiera yo estar en sus zapatos y es también muy lamentable la situación de Anaya y de sus patrocinadores y de los intelectuales alcahuetes, es también lamentable.

“Lo que no se puede hacer en política, esto es para los apostadores de Anaya, intelectuales orgánicos al servicio de la mafia del poder. Les recuerdo que lo que no se puede hacer en política es el ridículo, entonces por ejemplo prepararon toda la faramalla del debate, increíble, escribiendo todos que Anaya había ganado el debate y que iniciaba una etapa nueva, resulta que según las encuestas, crecimos después del debate”.

Ofrece AMLO pasar serie si dicen quién pagó

López Obrador ofreció transmitir desde su cuenta de Facebook la serie “Populismo en América Latina”, si sus productores revelan quién financió su elaboración. Entrevistado luego de encabezar un mitin en Palenque el aspirante insistió en criticar al documental, al que calificó como “un bodrio asqueroso y fascistoide”.

“Sería bueno que hagamos un acuerdo con la productora de ese documental de marras. Los convoco a que digan quién lo pago. Es un asunto legal porque tienen que informar al INE”, dijo el tabasqueño.

“Si lo hacen, yo se los transmito en Facebook. Yo acepto el debate pero, ¿por qué el anonimato?”, cuestionó.

El ex Jefe de Gobierno caítalino recordó que ya se negaron a realizar la transmisión de la serie las empresas mexicanas Televisa, TV Azteca, Imagen, Grupo Fórmula, así como las estadounidenses Fox, Univisión y National Geographic.

Ante la desconfianza de la militancia hacia ciertos candidatos, Andrés Manuel López Obrador dijo que a quien robe no le va a ‘mochar las manos’, sino que les va a hacer ‘manicure’.

Durante un mitin realizado esta tarde en Palenque, Chiapas, el abanderado de Morena, PT y PES pidió a sus simpatizantes votar por todos los candidatos de la alianza tanto locales como federales.

En las últimas semanas, militantes de Morena en la entidad han protestado por la designación del ex dirigente estatal del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, y de Sasil de León, ex diputada por el Verde, como candidatos al Senado.

“No se preocupen que ahí se coló uno que no tiene buena fama, o se le tiene alguna desconfianza. No se preocupen, yo no voy a mochar manos, pero sí voy a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas”, dijo el tabasqueño con los ex verdes a un costado.