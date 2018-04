Promete Alejandra Barrales guerra a la delincuencia

Gira por la delegación Iztapalapa

Ante habitantes de la delegación Iztapalapa, en la Plaza del Mariachi, la candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales Magdaleno, prometió sacar a la delincuencia y a los vendedores de droga de la demarcación.

“No más miedo en Iztapalapa. No es bienvenido el narcotráfico. Nosotros no vamos a pactar con la delincuencia, no nos van a doblar, no vamos a decir que no podemos, no vamos a actuar como los de a lado y, si no nos creen, pregúntenle a los vecinos de Tláhuac”.

Así es como Morena apoya la delincuencia, pactando con ellos, dijo la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, quien acudió a Iztapalapa para apoyar a Karen Quiroga en su búsqueda de la alcaldía.

“Alejandra tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones de esta ciudad. Lo vamos a hacer porque lo más importante que tenemos son nuestros hijos”, señaló y refirió que los niños y jóvenes deben estar alejados de la delincuencia y para eliminarla, al igual que la violencia, va a trabajar con ellos.

Barrales Magdaleno también habló de las mujeres de Iztapalapa, que en sus hogares tienen que enfrentar solas las necesidades, muchas veces tienen al marido enfermo o sin trabajo, donde hay abuelas que se convierten nuevamente en madres, porque la hija tiene que salir a trabajar para sacar adelante a sus hijos.

Para ellos, la candidata de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano prometió una red de estancias infantiles, para que todos los niños sean cuidados con calidad y no sea la vecina que se encargue de ellos.

También advirtió a los habitantes de Iztapalapa que dará la batalla para que no haya más niños abandonados, porque hay hombres que tienen muchos hijos, “necesito que les digan a aquellos hombres que si quieren tener muchos hijos, van a trabajar para mantenerlos, nos vamos a encargar que le cumplan a esos hijos”.

Dijo que entregará a las mamás un carnet que garantice que esos niños coman bien, no trabajen y explicó que quien acuda al curso para padres se les dará la tarjeta con 2 mil 500 pesos mensuales.

Pidió a las jefas de familia sumarse para identificar a esos niños que requieren de apoyo y recordó que en esta ciudad hay jóvenes que abandonan la escuela, y para que eso no suceda se les entregará la tarjera “llave de la ciudad”, con la que tendrán transporte gratuito en toda la ciudad.

Finalmente, resaltó su intención de que todos los jóvenes estén en la escuela, a fin de alejarnos de las adicciones y la violencia; “me voy a morir en la raya, pero vamos a ser jefa de Gobierno y vamos a trabajar fuerte estos días, con coraje y amor vamos a ganar la jefatura de Gobierno y vamos a ganar en Iztapalapa”.