Pide Arriola se garantice equidad en contienda

Compra de voto

El candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, apeló al Instituto Electoral capitalino para que atienda el mandato que tiene de garantizar la equidad, ante el presunto uso indebido de recursos para la coacción y compra del voto en la ciudad.

Entrevistado tras encabezar el arranque de campaña del aspirante priista a la alcaldía de Coyoacán, Oliverio Orozco, Arriola resaltó que gobiernos de Morena y del PRD en la ciudad aparentemente utilizan fondos opacos para llevar tabletas a los jóvenes, así como tinacos, cheques o tarjetas, en medio de un proceso electoral.

“Contra eso estamos remando y contra eso estamos avanzando, pero gran parte de esta campaña es que saquemos ya esas prácticas de los gobiernos”, indicó y señaló que quienes utilizan esos recursos para comprar el voto son desdeñables y están sumidos en un profundo caos.

Afirmó que el PRI tiene los mejores candidatos y criticó el reciclaje de aspirantes a puestos de elección popular que tienen otras fuerzas políticas de izquierda, pues se da tanto de grupos políticos como familiares.

“La ciudad hay que administrarla, hay que gobernarla, y no es nada contra ningún gremio, pero si seguimos plantando personajes para que ganen por popularidad y no por capacidad administrativa nos estamos equivocado”, aseguró. En el acto destacó el perfil de Oliverio Orozco, quien tiene estudios en administración pública y es oriundo de Coyoacán, mientras PRD presentó como candidato al ex futbolista Manuel Negrete y Morena a la actriz María Rojo. Subrayó que en Coyoacán es muy grande el desequilibrio en seguridad pública, sobre todo en el tema del narcotráfico, además del abasto de agua en la zona de los pedregales y en los culhuacanes, la infraestructura básica, baches e iluminación son cosas que tiene que resolver un administrador, y “vemos muy poca seriedad de los partidos Morena y PRD”.

Finalmente, pidió a la candidata del Frente, Alejandra Barrales, que presente su declaración patrimonial 3de3, así como los contratos de fideicomisos con los cuales se ha hecho de departamentos.