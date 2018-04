Decisiones de AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

El abanderado presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, no sólo dispone de las tierras y lugares sobre obras a realizarse en un futuro inmediato como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y las nuevas refinerías en Tabasco para procesar crudo en México y no importarlo, sino que decide ya qué candidatos deben declinar y a quien apoyar.

Así, considera que la elección del 1 debe ser entre dos candidatos: Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”, pues en su opinión, el priísta no debe ser sacrificado sino llevado hasta el final del proceso electoral para que el pueblo de México decida entre dos opciones y el resto de los contendientes salga de la justa electoral para dejar la cancha libre a los dos contendientes.

Si su planteamiento fuera aceptado, se echaría por la borda todo el trabajo político y electoral no sólo del INE como organizador de esta contienda, sino de los partidos y militancia que han participado aunque no de manera decisiva, para seleccionar a sus candidatos y enviarlos a ganar los puestos en juego, de tal manera que serían millones los afectados, no sólo de personas, sino de recursos públicos.

Afortunadamente son opiniones de un candidato que tiene otra visión del país, y serán los partidos y candidatos que lleguen al final de la contienda y sobre quienes decidan los electores, habrán de determinar el rumbo de los procesos electorales futuros y sobre las decisiones de las obras a realizar. Y si AMLO tiene razón en sus planteamientos, eso lo decidirán las urnas, pero estamos todavía a dos meses de las elecciones.

TURBULENCIAS

Eliminar fuero piden diputados a senadores

La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados exhortó al Senado de la República a que apruebe la minuta de la reforma constitucional que elimina el fuero, e indicó no compartir las expresiones de algunos senadores que han descalificado la minuta por supuestas deficiencias jurídicas.

“La minuta enviada al Senado es producto no solo de escuchar a grandes juristas y abogados, si no también (y de manera preponderante), de escuchar a la ciudadanía, que exige de manera puntual que nadie en México cuente con privilegios y escudos que permitan no hacerle frente a la ley cuando se desapegan a ella”. Precisa, en un comunicado, que “la minuta establece matices claros que permiten un equilibro entre proteger la función pública y no generar abusos y privilegios al servidor público, toda vez que tendría que enfrentar un proceso penal si fuera el caso, pero mantenerse en el cargo salvo que exista una sentencia condenatoria y ejecutoriada que determinen una responsabilidad”.

Firman el exhorto los integrantes de la Comisión, diputados Daniel Ordóñez Hernández, Braulio Guerra Urbiola, Hernán Cortés Berúmen, Lorena Corona Valdés, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Virgilio Caballero, Mirna Isabel Saldívar Paz, Rodolfo Nogués Barajas, Apolinar Casillas Gutiérrez, Ángel Alanís Pedraza y Ramón Bañales Arámbula… El Presidente Municipal de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas asistió con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, la Presidenta del DIF Estatal, Ivette Morán, al Centro Cultural y de Convenciones para recoger sus kits de participación en el medio maratón “Rock n Roll Oaxaca 2018”, en cuyo marco además de mostrar su beneplácito, resaltó que este tipo de eventos no solo representan una oportunidad en materia turística sino de promoción al deporte y de esparcimiento…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com