EPN y el PRI, ante un callejón sin salida

Índice político

Francisco Rodríguez

Definitivamente, el sistema se opone a que el próximo gobierno, el que sea electo el primero de julio, centre su acción en la lucha contra la corrupción, la inseguridad y la miseria.‎ Por más descabellado que parezca, todos los oficios políticos del aparato de Atlacomulco se cuelgan de cualquier gancho para que esto no suceda.

Para intentar bajar al puntero han recurrido a todas las bajezas, aplicado todos los artilugios de viejos dinosaurios como Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y Claudio X. González, quienes jamás han ganado una elección en su vida ni encabezado lucha alguna en favor de los trabajadores mexicanos. Imposible.

Es una tarea hercúlea para estos descastados que si algo han hecho es inundar de estiércol los establos de Augías, que el ser mitológico debía limpiar.‎ Por ahí no es, les enmiendan la plana desde los patronazgos del Imperio, y no pueden entender qué hacer. Simplemente porque no lo saben. Todo lo que emprenden culmina en bastonazos de ciego, para agradar al que paga.

Voceros experimentados de sus jefes ancestrales, los financieros neoyorkinos, como The New York Times y Citibanamex, ya les retallaron en la cara que no han podido con la tarea pedida. Ellos, sangrando por la herida, recurren cada vez más a fallidas estrategias “políticas” que sólo enlodan el panorama. Empuercan el mingo.

Han ensayado todas las tácticas que su negra memoria recuerda: desde intentar llevar la abstención a un 25% ciudadano para definir la lisa entre los poquiteros… registrar a como diera lugar a los “independientes” de la carpa para juntar sus votos y hacerlos declinar un mes antes de la elección en favor del pringado…

… pactar con Facebook y Cambridge Analytica la compulsa del listado nominal para hacer su roncha entre muertos, desaparecidos, ejecutados y levantados para engrosar su cuota electoral… torpedear con maleta$ a los partidos para fomentar la división entre sus dirigencias… tener la desfachatez de haber intentado que tanto López Obrador como Anaya los consideraran sus aliados electorales, desplazando a Meade…… amenazar desde todos los foros empresariales en su coleto, que son casi todos, que la inversión extranjera y las empresas foráneas se retirarán si gana el indeseable… que la moneda se devaluará… que la inflación se elevará… que será el fin del mundo… Y sólo han obtenido tantas silbatinas de candidatos y público en general que ya son una vergüenza.

Pero también amenazan con la inminente aplicación de la represora Ley de Seguridad Interior a todos aquéllos que se expresen en privado y en público sobre una preferencia política distinta a la oficial o se manifieste contra la intención extranjera de hacer votar por Meade, so pena de instalar el estado de sitio y posponer la elección hasta que sus condiciones particulares mejoren… … instruir a los supuestos operadores políticos del sistema que se ejecute la “Operación Pirámide”, sustitución de funcionarios de casilla por imposición de los presentes a la hora de la votación… conteos preliminares del INE en base a porcentajes ridículos de votación para dar a conocer al ganador en las primeras horas del cómputo en casillas…

… contar en la PGR con una orden ministerial al canto para aprehender al candidato del Frente, Ricardo Anaya, pues están constituidos todos los tipos delictivos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra él, si no declina en favor del pringado cuanto antes, a cambio de no ejercer toda la fuerza del Estado sobre su cabeza….

… el programa “Populismo en América Latina”, aparentemente para documentar las fallidas acciones de Putin, Perón, Chávez, Lula, Trump y emparentarlas con las que pueda llevar a cabo López Obrador en México, puesto que ya montaron un escenario de expropiación de empresas que no jalen con el programa del tabasqueño.

Aunque las empresas Claro Visión y Cinépolis se negaron en redondo a exhibirlo en sus pantallas caseras y cinematográficas, los tres pelones del agandalle se afanan en que la reproducción que hará el canal de cable de National Geographic pueda lastimar a los seguidores de Morena. Y ya los desmintió NatGeo: no se usará su pantalla para esa treta electorera. Pero la lucha contra la corrupción, la inseguridad y la miseria debe seguir, aunque ellos amenacen con plata o plomo.

En su ignorancia política, los cínicos del entreguismo, aquéllos que jamás han alzado la voz por un reclamo popular, los que se han dedicado a destrozar el país y venderlo a pedazos, creen que motejar a alguien de populista es satanizarlo. Para ellos, el único populismo que debe existir es el de derecha, ante el que siempre se han arrodillado.

El populismo de Solidaridad salinista que inyectó el veneno a las clases populares para distraerlas de la verdadera venta de garaje que se estaba haciendo de la Patria, para que no se fijaran en el desmantelamiento del Estado en función de ganancias extranjeras que se ejecutaba a mansalva contra los intereses del populacho.

El populismo de derecha, cinismo, le llamó hasta Barack Obama que utilizó el término para apabullar a Enrique Peña Nieto cuando éste quiso deturparlo en su presencia para quedar bien con él. No puede condenar el populismo alguien que como usted jamás ha luchado en favor de los trabajadores, le dijo.

Pero como de cualquier gancho se cuelgan nuestros cínicos gobernantes y los tres pelones que dirigen la campaña priísta del pringado Meade, nada los arredra. Se resisten a aceptar la realidad que cada vez se afianza entre el electorado mexicano, cansado de promesas y perfumados.

Mikel Arriola es enviado para dar marcha atrás en las conquistas políticas de la capital, se cuelga de los panistas furibundos que salen a la calle en masa a protestar contra los derechos individuales al aborto y la procreación, aprobados desde hace décadas en esta ciudad. Aprovecha para arremeter contra la comunidad LBGTTTI. Grave error.

Pero el populismo para ellos sólo es aceptable si forma parte del programa cínico de la derecha imperialista. Nada de populismo en favor de causas populares, sean cuales sean. Lo han definido los tres pelones: Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y Claudio X. González. Jefes supremos de la campaña tricolor.

La ideología, convertida en borrachita de cantina, lista para que cualquier mesero la coja de limpiador para alzar la copa de los comensales, y sorrajarles de retintín: ¿Otras o las mismas? La ideología en favor del pueblo, borrachita de cantina. Y el sistema, extenuado de tanto robar, se encuentra en el callejón sin salida al que hace mucho debía haber llegado. Sólo ha faltado el voto masivo del pueblo.

¡Vamos todos a votar contra la corrupción, la inseguridad y la miseria!

Índice Político: Bajo el título “¿Presidenciables? O ¿AMLO contra Peña y contra el mundo? Los debatidillos”, don Rubén Mújica Vélez da su versión de los hechos con los personajes del momento: “Meado: Catatónico, paralítico en propuestas y solo prometedor de sostener el desastre y corrupción peñista: “Más gasolinazos, más impuestos, mas sumisión con los EU y mantener las gordas pensiones a ex presidentes que dejaron un saldo espantoso contra México pero jugoso a sus favor. El Tronco digno payaso de pueblo, violento, repulsivo por sus propuestas que lo identifican con El Mochaorejas y gracioso en sus vínculos machistas con las mujeres! Margarona ABC, invisible, copia de su beodo consorte, histérica a flor de piel. La esperan los padres de los niños en Hermosillo. Canallita, desesperado, ansioso de superar el baldón de sus negocios más jugosos que tráfico de enervantes. Además, El Chico Maravilla, con una ignorancia supina informó (La Jornada, 25 de abril de 2018) que ‘estoy convencido de que esta es una campaña entre dos alternativas’. ¡No existen dos alternativas!, sino —como ‘Chente quería decir’— Canallita quiso decir la alternativa, es decir AMLO y el Canallita. Éste es un ignorante de tomo y lomo. copión además porque propone construir las refinerías que propuso desde hace años López Obrador. AMLO paciente, tranquilo, sabiendo que es la ‘pieza de caza’ de una jauría manejada por Los Pinos y, tal vez, por el PRI — ¿existe Reza?. El líder de Morena tiene muchos argumentos y propuestas… que seguramente los conductores de los siguientes debatidillos tratarán de impedir que los exponga del todo. Peña Nieto en actitud lista para substituir a Meade: le permitió a Canallita echar un rollo en el ¡Campo Marte!, coto de caza del Estado Mayor Presidencial. ¡Revelador! ¿O no?”.

