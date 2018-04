Ese creciente miedo llamado Andrés Manuel

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Durante la semana anterior resurgió con fuerza el debate de si Andrés Manuel López Obrador es o no un peligro para México.

Y es que, a su pésimo desempeño en el debate, en el que no hizo el menor esfuerzo para responder nada, donde nunca ocultó su desprecio hacia sus contendientes, al debate mismo y del cual hizo una patética huida, el tabasqueño volvió a enfrentarse a sus viejos demonios que lo advierten autoritario, necio, reaccionario y, en síntesis, como el mayor peligro de este momento para México.

Al cierre del primer mes de campaña presidencial, corrieron las proyecciones de las consultoras más prestigiadas de los centros financieros internacionales advirtiendo de las más evidentes consecuencias de la llegada de López Obrador a la Presidencia de México.

Todas hablan de confrontaciones, rupturas del orden social, institucional y de una fuga masiva de capitales y personas.

Y eso fue lo que se colocó en los nuevos spots de los candidatos presidenciales contrarios al tabasqueño.

En estos –que fueron de inmediato impugnados sin éxito por los representantes de AMLO ante el INE–, aparecen escenas de sus aliados de la CNTE destruyendo, quemando, provocando violencia. Igual hay escenas de las consecuencias de los actos del crimen organizado y el narco con quienes López Obrador propone dialogar y amnistiar.

Hacia mediados de la semana, desde alguna sala de algún aeropuerto, el tabasqueño comenzó a evidenciar su sentimiento de asedio y advirtió que sobre él arreciaría una campaña sucia.

Y pidió a sus seguidores que “con todo el ingenio y toda la sabiduría” de que son capaces, hagan memes y envíen contra-mensajes para combatir a quienes lo combaten.

AMLO recuperó su tono agrio ante un spot lanzado por Mexicanos Primero, que dirige Claudio X. González hijo en el que 5 niños parodian a los 5 candidatos presidenciales en defensa de la reforma educativa.

Lo tomó como un ataque directo en su contra. Y sus representantes pidieron al INE retirarlo de inmediato. Imposible. El spot ya es parte de las redes sociales. Lo único que piden los 5 niños y Mexicanos Primero es no anular la reforma educativa. Que no regrese la CNTE ni el reparto de plazas por dedazo y dinero en el magisterio.

Le entra Taibo al escenario

Pero como le suele ocurrir siempre, Andrés Manuel López Obrador no recibió el principal golpe de la semana pasada de las filas de sus contrarios, sino de uno de sus más cercanos colaboradores: de Paco Ignacio Taibo II.

Oootra vez Taibo

El escritor –¿por cierto, pregunto, ha leído Usted alguno de los libros de Taibo II?… yo tampoco–, apareció en un video relanzado miles de veces por redes sociales en el que dice ante un grupo de evidentes seguidores de AMLO:

“La pregunta es clave… algún día planteaba a un grupo de compañeros: ¡imagínense que ganamos!… ¡ahhh que pinche susto!: congreso en contra, porque vamos estar con un congreso en minoría, obviamente… con mucha suerte estaremos en 35% del voto, Congreso de minorías, ¡seguro!; la mayoría de los gobernadores: panistas y priístas… o peor todavía, perredistas como Graco, puta madre, ¡que pinche asco!; las fuerzas fácticas (Lorenzo) Servitje, (Carlos) Slim dueños del gran dinero, todos ellos apretando el cuello…

“Construir París a partir de una situación como esa, sólo te queda la vía cardenista, que es el edicto presidencial, es la movilización social…

“Un día después de ganar, o mejor, un día después de tomar el poder, yo me imaginaba a Andrés Manuel (López Obrador) en Los Pinos: entonces recibe una comisión de altos hombres de las finanzas, ahí están (Carlos) Slim, ahí está la dueña de la Cervecería Modelo (María Asunción Aramburuzabala Larregui) para decirle: no, cuidado Andrés, porque si avanzan ustedes en ese sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica…

“Si ese día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo: si te quieren chantajear Andrés ¡expropialos!, chinguen su madre ¡expropialos!...

“La presión social es tremenda, necesita la presencia del movimiento social, que impulse hacia el cambio…

“El cardenismo no existiría, el cardenismo vital, el de Lázaro no existiría sin los campesinos armados en la laguna, sin el sindicato petrolero avanzando hacia la huelga, porque las compañías estaban violando el derecho nacional…”

Este Taibo II, quien AMLO ya designó como su secretario de Cultura, ya había, el 13 de marzo pasado participado en una disputa dentro del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador cuando lo cuestionó directamente por haber incluido entre sus cercanos al ex presidente del PAN Germán Martínez y al empresario regiomontano Alfonso Romo.

Y en ese encontronazo surgido de otro video recirculado por redes sociales, Taibo II que al parecer se ha convertido en la conciencia incomoda y altamente revolucionaria de López Obrador, le recordaba a éste que la cancelación de las reformas todas no era algo discutible o en materia de negociación, porque era una exigencia de todos sus seguidores.

Pero fue más allá, Taibo II le advirtió a AMLO no equivocarse porque el Movimiento de Regeneración Nacional, es decir Morena., ya no es de él sino de sus seguidores.

Obviamente que Taibo II se postulaba así como la cabeza más visible de ese movimiento autónomo a AMLO.

El pasado fin de la semana pasada Taibo II se ratificó como la nueva cabeza de esa hidra ya no populista sino revolucionaria, ese que está dispuesto a hacer lo que el tabasqueño pudiera no hacer, un movimiento dentro de Morena que va por la expropiación de las empresas de los más ricos de México –y si van por los más ricos evidentemente van también por los menos ricos-, a lo Hugo Chávez en Venezuela. ¿O no?

En marzo pasado, cuando Taibo II se lanzó contra él, Germán Martínez y Alfonso Romo, López Obrador dijo que pues ni modo, que en Morena cabían todos.

Ahora AMLO sólo comentó que “no vamos a confiscar, no vamos a confiscar bienes, vamos a actuar siempre de conformidad con la ley.”

La verdad es que simplemente, como en marzo, hoy evitó confrontarse, descalificar claramente a Taibo II.

¿Quién le cree que de ganar no irá a las expropiaciones?

Yo tampoco, dijera la clásica Elba Esther.

Este es el escenario de Andrés Manuel López Obrador, los suyos y sus contrincantes al inicio del segundo mes de 3 de la campaña presidencial.

¿En serio cree Usted que AMLO llegará como puntero al 1 de julio?

Yo tampoco.

Cierre apurado

Todo indica que Ernesto Cordero presidirá las últimas horas del cierre de la legislatura en el Senado de la República, intentando sacar adelante la reforma que anularía el fuero incluso para el Presidente.

Las conversaciones de los coordinadores Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Manuel Bartlett, Luis Sánchez y Carlos Puente no se daban en las mejores condiciones.

A las recriminaciones por las cuestiones electorales se sumaron los reclamos y acusaciones entre algunos de ellos por lo vivido en el Senado la semana anterior.

De cualquier forma todos esperan acudir, aunque tarde, a San Lázaro a concluir la última sesión del último período de la 63 Legislatura.

A partir de eso sólo queda tramitar algunos pendientes a través de períodos extraordinarios que podrían ser sólo después del 1 de julio. Y claro que ello dependerá de quién resulte el ganador.

¡Vaya escenario!

