Ni uniéndose nos van a ganar, dice AMLO a contrincantes

“Acepten la realidad”

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a sus contrincantes aceptar la realidad, respetar la elección y perder con dignidad, ante la posibilidad de un acuerdo entre sus rivales.

“Ni uniéndose nos van a ganar”, aseguró en un mitin celebrado en la plaza municipal de Zongolica, Veracruz.

López Obrador aseguró que hace un mes se reunieron varios empresarios con el panista RIcardo Anaya para impulsar un acuerdo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el candidato del PRI, José Antonio Meade, con el fin de frenar el triunfo de Morena.

Acusó a los empresarios mineros Germán Larrea y Alberto Bailleres; al dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y al dueño de Grupo Lala, Eduardo Tricio, de formar parte de esa estrategia.

Sin embargo, auguró que ese acuerdo no les va a funcionar.

“Los priistas que apoyan a Meade se vendrían con nosotros”, aseguró, “y lo mismo los panistas, los que apoyan a Anaya se vendrían con Morena”.

En referencia directa al candidato del PRI, el tabasqueño le sugirió seguir en su campaña, perder con dignidad.

“Porque además, Anaya no representa nada. No crece”, expuso.

AMLO pidió a sus opositores, y a quienes buscan evitar que llegue al poder, que estén tranquilos, pues no va a perseguirlos.

“No es mi fuerte la venganza. Lo único que no les va a gustar es que ya no van a seguir robando, y ya no van a tener el privilegio de mandar”, agregó.

Aplaude que Coparmex impulse subir salario mínimo

López Obrador felicitó a la Coparmex por impulsar un “incremento extraordinario” del salario mínimo a cerca de 100 pesos.

Al encabezar un acto de campaña en la sierra de Zongolica, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia reveló que respalda la propuesta que hizo llegar la agrupación en razón de que “es muy significativo” que sea el sector empresarial el que promueva la medida, con el objetivo de alcanzar los estándares mínimos de alimentación que recomienda el CONEVAL.

Me consultaron y les respondí que estaba de acuerdo y que además felicitaba a la Coparmex por tomar esta iniciativa; muchas veces durante este periodo de política neoliberal, los empresarios han querido, aunque parezca increíble, aumentar el salario y se los han prohibido de Hacienda porque, supuestamente, les afectan las estimaciones sobre inflación; desde luego, esto ha sido una excusa y el salario mínimo no alcanza ni para lo más indispensable” detalló en entrevista al finalizar el acto de campaña.

Al hacer notar que el salario mínimo en el país es de los más bajos en el mundo, el candidato presidencial estimó que, si bien el incremento a poco más de 98 pesos es aún insuficiente desde su punto de vista, hay que reconocer que su deterioro en las últimas tres décadas ha “sido tremendo” y por ello hay que entender que su recuperación debe ser gradual.

En ese sentido, estimó que, de ser el futuro presidente de México, impulsará dicha recuperación y nunca el salario va a estar abajo de la inflación