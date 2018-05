Falso, que tenga presión para declinar por Anaya: Zavala

Ofrece trabajo para todos los mexicanos

Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata independiente a la Presidencia de la República, negó tener presiones de empresarios para declinar sus aspiraciones presidenciales a favor del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, tal y como dijo el vocero de José Antonio Meade, Javier Lozano.

Lozano dijo que hay una fuerte presión del empresariado para que el candidato del PRI-Verde-Panal y la independiente declinen en sus aspiraciones con el fin de frenar a Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, Zavala Gómez del Campo dijo que no hay presión del empresariado, sino de “ciudadanos comunes y corrientes e independientemente si son o no empresarios, que también están en su derecho de libertad de expresión y de opinar, a veces opinan algo que no tiene ningún sentido”, dijo en conferencia de prensa en la que presentó a Eufrosina Cruz como la encargada de elaborar su plan de trabajo para grupos marginados.

Consideró que en la política “si algo se tiene son presiones, nada que me extrañe. Es un momento electoral importante, decisivo en este momento y yo planteo a quien no crea que López Obrador es el camino correcto, propongo que se una a esta alternativa que tiene convicción y, por supuesto, cada quien está haciendo su trabajo”.

Rechazó que vaya a declinar a favor de otro candidato. “Ni he recibido oferta, no, eso pasa hasta en un maratón: todos contra el puntero, cuál es el problema, ahí quien decide son los ciudadanos”, afirmó.

En el marco del Día del Trabajo, Zavala señaló que el salario mínimo en México debería de estar entre 90 y 100 pesos, además afirmó que en su gobierno habrá trabajo para todos.

“El estado debe poner condiciones para que este trabajo se dé y para nunca esclavizar a la persona, como a mi consideración lo hace la propuesta de López Obrador, cuando regala dinero a los ninis, como también lo puede hacer la renta básica universal, rechazada en los países en los que inició, como se promueve en el Frente de Anaya. Este tipo de cosas sólo generan clientelismo puro, se imaginan que se convoque a un referéndum para dar dinero a los ninis, un referéndum de López es absolutamente un clientelismo”, dijo.