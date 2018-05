Zuleyka Montes: un homenaje a las vedettes de los 70´s

La talentosa Alejandra Bogue interpreta a una diva de la tercera edad, en un espectáculo que nos transporta a la época de oro del cabaret

La historia de la vida nocturna en México es muy vasta, siendo las reinas de las noches de nuestro país en los años 70´s y 80´s las vedettes. Fama, dinero y amor nos les faltaba a Lyn May, Wanda Seux, Rossy Mendoza o a Princesa Yamal, al igual que a Zuleyka Montes, quien al cumplir sus 72 años hace una remembranza de su historia en los escenarios, hasta llegar al número que la consagró como “la más codiciada”. Después del éxito obtenido en dos temporadas en formato corto, regresa esta puesta en escena de nueva cuenta de la mano de Alejandra Bogue, quien estará alternando con Natalia Traven, para contar esta ficción en un monólogo neoburlesque en formato largo, escrito y dirigido por Gustavo Sanders.

Zuleyka Montes, es una bella y voluptuosa mujer que para festejar sus más de 70 primaveras, nos abre su armario y su corazón para verse inundada por recuerdos de su exitosa carrera como cabaretera. Nos deleita cantando al estilo del cabaret de la posguerra, baila mambo y revive junto con su público las experiencias que la inspiraron en el Capri, el Social, sus giras en Acapulco, la Zona Rosa y hasta Los Ángeles. Ella no se arrepiente de nada, ni de lo que hizo, ni de lo que no hizo. Y finalmente realiza, para gusto de nosotros, el número que la convirtió en “La más codiciada”.

“Mucha gente se enamoró de Zuleyka Montes en formato corto, se me acercaban y me decían que querían conocer más su historia, es por eso que decidí escribir la obra en formato largo, como un homenaje a las grandes vedettes de nuestro país, mujeres con un talento avasallador, que cantaban, bailaban y llenaban de arte y deseo las noches de nuestro país. ¿Cuántas historias no hay detrás de sus vidas?, eso es lo que podrán disfrutar en este espectáculo, los vamos a transportar a aquellas noches de una manera espectacular”, afirmó Gustavo Sander, escritor, productor y director del montaje.

Por su parte, Alejandra Bogue comenta: “Para mí interpretar a Zuleyka Montes es como se dice vulgarmente: echar mis barbas a remojar. Es verme en el espejo, porque nadie nos libramos del tiempo y tenemos que vivirlo con dignidad, con actitud y saber saborear los momentos, comprender que cuando ya pasó, ya pasó, pero se quedan cosas lindas en el corazón. Comprenderán que yo estoy como a 45 minutos de la edad de Zuleyka, ella me confronta, me llena, me fortalece y me hace ser más aguerrida y más empoderada, no en el sentido de ser una mujer que se queja y levanta la voz, sino porque ha salido adelante, pese a la adversidad y no se ha traicionado a sí misma. Por eso, me gusta interpretar a Zuleyka, en cierta forma se parece a Alejandra Bogue y eso es increíble”.

Todos los sábados del 7 de abril al 23 de junio a las 21:30 horas, el Teatro Bellescene, ubicado en Zempoala 90, Col. Narvarte, se transformará en los cabarets que albergaron a la más exitosa diva, Zuleyka Montes, con Alejandra Bogue y Natalia Traven, alternando funciones, acompañadas también por Maritza Pulido (la Orquídea Negra) y Adán Herrera.