Plaza de las Estrellas celebró el Día del Niño con muchas estrellas

Hicieron presencia en el festival artistas, como Club Wabi Lubi, Wapayasos, Horripicosos, los magos Mandrake Jr. y Sustaita y los luchadores Tinieblas, Alushe y El Astral

Arturo Arellano

Galerías Plaza de las Estrellas organizó un festejo especial para todos los niños el pasado fin de semana en la explanada del centro comercial, donde situaron un escenario a donde llegarían múltiples celebridades, esta vez no sólo para ser reconocidas, sino para ofrecer parte de su talento para el entretenimiento de los infantes. Entre los invitados destacó la presencia del payaso, Bigotín, Crystal, la primera banda uruguaya de kpop; Club Wabi Lubi, “Wapayasos”, “Horripicosos”, el mago Mandrake Jr, el mago Sustaita, y los luchadores Tinieblas, Alushey El Astral, todos emocionados por pasar un buen momento con los niños y padres que se dieron cita en el lugar.

Todo comenzó a temprana hora, a medio dia, cuando el payaso Bigotínrealizó una rutina bastante divertida para todos los niños, siendo la participación de su escuadrón de perritos, lo que realmente dejó con asombro a los presentes, ya que los canes están entrenados para realizar acrobacias y trucos. Luego arribó al escenario el luchador Astral, quien fue reconocido con un galardón especial y posteriormente plasmó sus huellas en bronce, ganándose el aplauso de los niños, con quienes accedió a tomarse fotografías e incluso les dio autógrafos y máscaras.

Más tarde, apareció un ídolo de muchos por varias generaciones, el increíble Tinieblas, acompañado de su inseparable amigo Alushe, ambos carismáticos y amables con el público, a quienes les dieron fotos y autógrafos. Luego de una demostración de baile y beat box de parte del pequeño Alushe,con la que conquistó a chicos y grandes. Tinieblasdejó un mensaje a los niños: “Amigos, el día de hoy se celebra su niñez y yo les pido que nunca dejen de ser niños, no se les olvide esa alegría y esa capacidad de divertirse, ser amables, respetuosos. La clave para ser exitosos está en respetar a sus padres, maestros, amigos, hermanos y ser trabajador y perseverante, ayudar a quienes más lo necesitan. Ahora mismo están para divertirse y mantener su inocencia, no hay nada mejor que ser niño”.

Y tal parece que el luchador sabía lo que vendría después y por ello el emotivo discurso, ya que en breve llegarían a la plaza los atletas, bailarines y cantantes “Wapayasos”, en complicidad con “Los Horripicosos”, quienes se han encargado de utilizar la imagen del payaso para interpretar supuestos temas infantiles, con coreografías bastante sugestivas, lo cual les ha resultado en un éxito sorprendente, no sólo entre los niños, sino entre sus padres y madres, tan es así que a su llegada al escenario, no se distinguia quienes gritaban más, si los niños o sus mamás, emocionadas ante la presencia de los apuestos personajes. “Mamitas, les pido que guarden la calma, ¿cómo les pido que se comporten los niños, si ustedes no se comportan?”, dijo el moderador del evento, pues todos se levantaban de sus asientos y se aproximaban lo más cerca posible al escenario, con la esperanza de tocar a los payasos. Tristemente, ni “Wapayasos”, ni “Horripicosos” correspondieron equitativamente al cariño de la gente y quizá no porque ellos no quisieran, sino por que su mánager les pidió mantenerse, dando la espalda a la gente, hasta que les tocara su participación en el escenario. Algunos vivaces se escabulleron y lograron la selfie o el autógrafo de los personajes, pero muy pocos, en comparación a la gente que atendieron los demás artistas.

Luego de la participación se estos personajes, llegarón también al escenario las chicas de Crystal, primera banda uruguaya de kpop, quienes interpretaron algunos de sus éxitos, acompañadas de coreografías e interacción con la gente. Finalmente, Wabi Lubi también hizo lo suyo en el escenario, mientras que los magos Mandrake Jr. y Sustaita, sorprendieron a todos con sus rutinas de ilusionismo y prestidigitación.