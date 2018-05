XVII donación multiorgánica en Zumpango

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Bayer reportó otro año exitoso para su división farmacéutica

El pie diabético causa de 75% de amputaciones no traumáticas

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM) concretó, en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, la décimo séptima donación multiorgánica del año, en la cual fueron procurados corazón, córneas, riñones e hígado. El donador fue un paciente de 37 años de edad diagnosticado con muerte encefálica y gracias a la nobleza de sus familiares, cuatro adultos de 39, 40, 47 y 62 años, recibieron una segunda oportunidad de vida. El hígado y los riñones fueron referidos a unidades hospitalarias del Estado de México, mientras que el corazón se trasladó al Centro Médico “La Raza”, del IMSS, en la Ciudad de México. Por lo que respecta a las córneas, éstas fueron enviadas al Banco de Tejidos del Estado de México en espera de algún receptor. Es importante destacar que las donaciones se logran gracias a la voluntad de la familia del donante, así como al esfuerzo de los Coordinadores Hospitalarios de Donación, personal de salud que lleva a cabo la ardua y sensible tarea de convencimiento para concretarlas. Durante los primeros 4 meses de 2018, el número de donaciones multiorgánicas en la entidad aumentó respecto al mismo periodo del año anterior, con 13 eventos de este tipo. En el Estado de México existen 54 hospitales públicos y privados con licencia activa para llevar actos de donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células.

*****

Bayer reportó otro año exitoso para su división farmacéutica en Latinoamérica. Las ventas crecieron 5.1 por ciento a más de mil millones de euros, convirtiendo a LATAM en una de las regiones de crecimiento más rápido en la división farmacéutica de Bayer en 2017. Éste es el sexto año consecutivo de crecimiento para la división farmacéutica de Bayer en Latinoamérica. Los medicamentos innovadores, tales como el anticoagulante oral Xarelto®, el tratamiento oftalmológico Eylia®, los medicamentos para el cáncer Xofigo® y Stivarga®, así como el tratamiento para la hipertensión pulmonar Adempas®, y los anticonceptivos de la familia de productos de Mirena®, continúan siendo productos clave de crecimiento en la región. Eduardo Magallanes, vicepresidente de la división farmacéutica de Bayer en LATAM, afirmó: “2017 fue otro año exitoso para Bayer en Latinoamérica. Apalancados en nuestros productos más innovadores hemos logrado cumplir nuestro principal propósito corporativo de hacer ciencia para una vida mejor. Brasil y México fueron los países mejores en términos de ventas, combinados representaron el 57% de las ventas totales de la división farmacéutica de Bayer. Tiene más de 120 años de historia en Latinoamérica, con más de 1,700 empleados de 40 países y ha lanzado varias iniciativas en 2017 para fomentar el diálogo, la innovación, la diversidad, y la inclusión. Por ejemplo, su compromiso con el progreso de las mujeres en el trabajo se demuestra con el 35% de mujeres en puestos gerenciales. Junto con las actividades empresariales, Bayer también se esfuerza por brindar apoyo en las áreas de la sociedad en las que está involucrado. En Latinoamérica, la compañía ha establecido programas propios y apoya varias iniciativas como socios a largo plazo particularmente en educación, ciencia, salud y necesidades sociales básicas. Un buen ejemplo es el BayLab en el Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México, un nuevo concepto lúdico que permite a niños y adultos jóvenes vivir la fascinación de la ciencia y la experimentación.

****

El pie diabético es una complicación que se presenta en pacientes con diabetes mellitus, tanto del tipo 1 como del tipo 2, que no han llevado un buen control de la glucosa. Las personas con diabetes tienen 50 veces más riesgo de desarrollar úlceras en los pies. Las complicaciones por pie diabético son una de las principales causas de morbilidad, mortalidad e incapacidad; siendo la causa de 75% de amputaciones no traumáticas. El pie diabético es el resultado del efecto combinado de la angiopatía, la neuropatía y el mayor riesgo de infecciones, junto con el efecto de las presiones intrínsecas y extrínsecas secundarias a malformaciones óseas en los pies. Los factores de riesgo son: historia de úlceras previas, presencia de neuropatía, deformidades en los pies y enfermedad vascular, aumento de la viscosidad sanguínea, tabaquismo, mala higiene de los pies, edad avanzada, movilidad disminuida, más de 10 años de evolución de la enfermedad. Los síntomas son: úlceras en los pies, pie artropático (artropatía de Charcot), necrosis digital, celulitis y linfangitis, infección necrotizante de tejidos blandos y osteomielitis. Puede ser doloroso o no, dependiendo del grado de afección y de las complicaciones neuropáticas que el paciente tenga. Incluso puede llegar a presentar ataque al estado general, fiebre, taquicardia o estado de choque.

