AMLO: yo seré responsable de la seguridad, no mi gabinete

“Pese a ventaja, no vamos a confiarnos”

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que de ganar las elecciones, se reunirá diariamente con su gabinete de seguridad no a las 7:00, sino a las 6:00 horas, porque el será responsable de este tema.

“Vamos al reconciliarnos, vamos a conseguir la paz y mi compromiso es no delegar este asunto a la secretaria de Gobernación, que será Olga Sánchez Cordero, ni a los titulares del Ejército, la Marina o al de Seguridad Pública, la responsabilidad será mía”, dijo.

En su primer acto de campaña de este miércoles, en la delegación Iztacalco señaló que: como Presidente, por ley asume el mando de las fuerzas armadas, por ello se hará cargo personalmente de atacar la inseguridad.

“Lo he estado pensando y por ello, como cuando fui jefe de Gobierno, todos los días, no a las 7:00 de la mañana, sino a las 6:00, recibiré el parte de todos los delitos cometidos en el país y ahí estarán los secretarios de la Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad Pública y el procurador que tomarán las decisiones, y les aseguro que vamos a bajar la incidencia delictiva”.

En ese sentido, manifestó que debe existir una reconciliación entre los mexicanos “nada de odios, de rencores, tenemos que conseguir la paz entre todos”, y no se puede pensar que las situaciones de violencia que se registran actualmente son normales.

El tabasqueño manifestó que se atenderían también las causas que originan la violencia, ya que no se puede combatir la violencia con la violencia, “la paz es fruto de la justicia”, por lo que hizo hincapié en trabajar también para brindar educación, empleo y bienestar social.

En ese sentido, López Obrador planteó que instauraría “un auténtico Estado de derecho, donde no exista al margen de la ley nada por encima de la ley nadie” y no emprendería una persecución contra sus adversarios.

“No va a haber persecución a los adversarios. No es mi fuerte la venganza, no se van a tener que ir al extranjero o irse desterrados, ni vamos a desatar una cacería de brujas. No queremos venganza, queremos justicia”, dijo.

El candidato presidencial llamó a sus seguidores a mantener la promoción del voto ya que “lo más importante es el trabajo territorial”, y continuar frente a las próximas elecciones presidenciales.

López Obrador dijo que pese a la ventaja en las encuestas, a menos de dos meses de la elección del 1 de julio no se confiará.

“Estamos con más de 20 puntos de ventaja, pero no vamos a confiarnos, ¿y saben qué es lo más importante? El trabajo territorial, el ir a los pueblos para que de esa manera los ciudadanos se organicen bien y todos defendamos el voto y se evite el fraude electoral”, señaló.

En un mitin en la Colonia Agrícola Oriental, en la Calle Oriente 245, cuyo pavimento fue levantado tres días antes por maquinaria de la Delegación, el tabasqueño dio uno de sus discursos más breves, de apenas 12 minutos, porque tenía que tomar el avión a Tamaulipas.