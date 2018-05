“Tiliches, tambaches y cachivaches” rescata temas no conocidos de Cri-Cri

La puesta en escena, bajo la dirección de Andrea Gabilondo, estará los domingos de mayo y junio en el Teatro Julio Prieto Xola

Arturo Arellano

Sin duda, el referente mexicano en lo que se refiere a la músca infantil en el mundo es el señor Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido por su más celebre personaje Cri- Cri, el grillito cantor.

El autor, oriundo de Orizaba, Veracruz, dejó en su haber un sin fin de obras, cuentos y melodías, de las que a lo largo de 80 años se han creado contenidos, como animaciones, discos, películas, y por supuesto, obras de teatro. Una de ellas es “Tiliches, tambaches y cachivaches”, dirigida por Andrea Gabilondo y que se destaca por no acudir a la obra más conocida del autor, sino a todas aquellas canciones, que no por menos hermosas quedaron en un cajón, opacadas por otros tantos éxitos.

Andrea Gabilondo, hija del genio compositor, se encarga de tomar todos esos temas y ponerlos en un musical extraordinario, cuyo estreno se celebró con éxito en el Teatro Julio Prieto Xola, donde se continuará presentando, ofreciendo funciones todos los domingos de mayo y junio.

La obra cuenta con la participación de Enrique Chi, en compañía de un gran ensamble de cantantes, bailarines y músicos en vivo, que se encargan de recrear un mundo mágico para todos los presentes y con herramientas simples, llevar al público a los diferentes ambientes y paisajes donde se desarrolla cada una de las historias de los cuentos musicales de Cri-Cri.

En sí, la obra plantea una historia de principio a fin, con las canciones de Gabilondo Soler, como conductores, se narra el viaje de un creador dentro de su propia imaginación, el hombre artista, en este caso Cri-Cri, quien trata de concentrarse para acabar una composición, pero es constantemente interrumpido. Entonces, cuando por fin tiene una idea y la escribe en el pentagrama musical, un personaje pájaro se la quita y vuela, huye lejos del autor, quien le persigue, dando inicio a este viaje dentro de un mundo fantástico, que por supuesto permite a niños y grandes valerse del imaginario personal para acompañar a Cri-Crien cada paso de su hazaña.

Luego de una hora y 15 minutos de música, danza, risas, historias y alegría, la puesta en escena culmina y cumple la promesa de la directora, pues se desarrolla con temas no tan populares del maestro Gabilondo, como refirió al micrófono: “Mi idea desde el principio era ésta, no tener las canciones más conocidas como números proncipales. Esto se dio porque mientras elegía los temas para el musical, me di cuenta de que había otros igual de maravillosos, como ‘El fantasma’, que era de sus favoritas. Mi tarea era que las nuevas generaciones conocieran también estas canciones. Ya al final del show, como pudieron ver, se hace un popurrí con los éxitos conocidos por todos, porque siendo un espectáculo de Cri-Cri, no se pueden dejar completamente fuera”.

“Esta obra la presentamos antes en el Palacio de Bellas Artes, pero luego le hicimos una serie de cambios, la pulimos y por fin puedo decir que está como queríamos que quedara. Este es el resultado de mucho tiempo de trabajo”. La puesta en escena se presenta todos los domingos de mayo y junio en el Teatro Julio Prieto Xola a las 12:00 horas.