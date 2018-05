Burdhel lanza “Te sigo”

La banda muestra su nuevo sencillo, con un sonido evolucionado y el interés de aportar algo nuevo al rock

Arturo Arellano

Andrés, Diego, Jorge, Rodrigo y Carlos conforman a la banda de rock Burdhel, quienes se encuentran presentando su más reciente sencillo “Te sigo”, que a su vez se desprende de lo que será su siguiente material, que será lanzado en julio. Ellos representan a una nueva generación dentro del género en México, por lo que sus sonidos no se limitan al rock, si no que experimentan con otras vertientes del mismo y clara muestra son sus tres discos en su haber, con los que han ganado un gran nicho de seguidores.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, los integrantes de este grupo nacido al norte de la Ciudad de México, ofrecieron mayores detalles al respecto. “El sencillo salió con su respectivo video, lo estamos tocando por todas partes en los shows y podemos decir que ha tenido buen recibimiento de parte del público. Es una canción que funciona, por lo que nos estamos yendo en esa línea de sonido para todo el disco, es más actual en comparación al disco pasado, que es ‘Noches exactas’, buscamos evolución en sonido y en el mismo género, no quedarnos sólo en el rock, estamos más abiertos a lo que está consumiendo la sociedad y por ello traemos también tintes de pop, algo bailable muy dance, pues el mensaje que queremos dar es de positivismo”.

“Cuando uno empieza a hacer música, no se sabe cómo quedará el producto final, todo nace a partir de lo que somos y por nuestras influencias, por eso no podemos tocar otra cosa que no sea lo que siempre nos ha gustado, ya que es lo que no sale naturalmente. Al final, vamos modelando, puliendo y afinando la forma, más en un tema de mezcla en el estudio, pero definitivamente la estructura de la canción es a prueba y error, incluso experimentamos cosas nuevas, rompiendo esa frontera entre lo nuevo y nuestra propia esencia”.

No buscamos encajar, tenemos claro el sonido que la banda quiere desarrollar, pero no nos cerramos a experimentar. “Sobre las letras describen que “las trabajamos en complicidad con el baterista Jorge Mena y terminamos aportando un poco todos durante el proceso. Tenemos influencias variadas, dentro de géneros, como el rock, jazz, indie, blues, cosas de los ochentas y todo eso se hace presente en nuestras canciones”.

“No estamos peleados con la nueva manera de hacer música, pero nos gusta ser más orgánicos, muchas veces en el estudio nos proponen que saquemos secuencias para los shows en vivo, pero todavía no terminamos de hacer ese click para dejar lo orgánico. No lo descartamos, no le hacemos el feo a la era digital, pues en el estudio usamos todos esos recursos que antes no teníamos, procuramos ver de que manera meter esos sonidos, pero siempre en beneficio de la creación y de la canción, pues si nos funciona usar samplers para bien, lo haremos. En vivo, no usamos secuencias aún, no hemos llegado a esas herramientas, es un poco como las groserías, que no deberían funcionar para empobrecer el lenguaje, sino para expandirlo, igual en este sentido se trata de que estas cosas sirvan”.

Finalmente, sobre los shows en vivo adelantaron que “es muy enérgico, involucramos mucho a la gente, son parte fundamental, sin ella y su presencia, el show no fluye de la manera que queremos. De hecho, en la última canción invitamos a la gente a subirse al escenario o nos bajamos nosotros. Dividimos el sow en dos partes, la primera muy íntima, con letras de superación, amor y buena vibra, mientras que la segunda es explosiva, para bailar, brincar y hacerte parte del show”. Burdhel se presenta el 8 de junio en el Bar Imperial de la Ciudad de México, para después llegar el 4 de agosto al Foro Felipe Villanueva, junto a la Gusana Ciega en Parque Naucalli.