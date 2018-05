Están empinando a José Antonio Meade

La Ley de Herodes

José Luis Montañez

Sólo habrá que ver cómo está hundido en la violencia el estado de Guerrero, para ver los antecedentes políticos y corruptos de René Juárez Cisneros, el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional, designado por José Antonio Meade, como la mágica solución para reimpulsar su campaña política, con miras a la elección presidencial del domingo primero de julio.

Que alguien le ayude a este hombre, por Dios, que alguien lo oriente y le diga cómo debe de integrar su equipo de trabajo para darle rumbo y certidumbre a su proyecto político, que cada día convence menos, y la verdad, da pena.

Juárez Cisneros es uno de los mejores ejemplares de dinosaurio priísta y tiene en su expediente, como muchos otros destacados tricolores, una serie de cargos públicos, desde donde amasó enorme fortuna.

Parece que Pepe Meade no se ha dado cuenta o no le han informado sus brillantes asesores, que al PRI lo repudia el 80 por ciento de la población en México y que quien lleve los colores de ese partido como candidato a diputado local, alcalde, diputado federal, senador, gobernador o Presidente de la República, tendrá que cargar con el voto de castigo que el pueblo mexicano le va a aplicar en las urnas al Revolucionario Institucional, por haberse convertido en una cueva de ladrones y sinvergüenzas.

ESTÁN APANICADOS

Desde la Presidencia de la República, pasando por las secretarías de Estado, las instituciones que forman parte del gabinete legal y ampliado y todos aquellos organismos que dependen del gobierno federal, hay un clima de incertidumbre y hasta miedo por lo que pueda ocurrir después del 1 de diciembre, cuando el nuevo Presidente de la República tome posesión del cargo.

Ya se habla de que más de un funcionario de primer nivel va ir a parar a la cárcel, para que responda por sus actos de corrupción, que han llenado de hartazgo al pueblo entero.

Será que uno o varios secretarios de Estado terminen tras las rejas o veremos lo que nunca hemos visto en México, que un primer mandatario sea llevado ante la justicia. Bueno, por lo pronto, los diputados y senadores ya les dieron una ayudadita a todos esos corruptos que están temblando de miedo con una enmienda legislativa, que prohíbe el arraigo de un presunto responsable para ser investigado, mientras se le mantiene en un cautiverio preventivo.

Nadie se dio cuenta en este país la dedicatoria que tiene esta enmienda al derecho penal.

Todos esos legisladores levantadedos recibieron una puntual felicitación de su jefe político, quien de esta manera trata de cubrirse las espaldas para evitar ser detenido en caso de que realmente la justicia, cómo ha ocurrido ya en otras partes del mundo, lo alcance y lo ponga en el banquillo de los acusados, como lo desean millones de compatriotas, que están hartos de tanta corrupción, disfrazada de gasolinazos y medidas para frenar la ola de violencia en la que vive nuestro querido México.

SÓLO TIENE 60 DÍAS

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, Meade Kuribreña, tiene únicamente 60 días para convencer al electorado de que su proyecto político es viable para la nación y que no será más de lo mismo, en alusión a los gobiernos priístas, que le han dejado un verdadero mal sabor de boca a la opinión pública.

Realmente, no nos explicamos cómo es que Meade Kuribreña no ha podido encontrar alguien que le hable con la verdad y le diga quiénes son realmente el primer círculo que lo acompaña en esta empresa, que cada vez se ve más difícil que pueda ganar en las urnas el primer domingo de julio.

Entendemos que Pepe no es político, que es un burócrata de escritorio y que tal vez nunca se preparó para ser candidato presidencial, pues no tiene presencia, no es un hombre cuyo discurso conecte con las mayorías y más bien se ve como aquel catedrático bisoño, que trata de explicar a sus alumnos una de tantas tesis para poder gobernar a un país imaginario.

Esta vez parece que el PRI no tiene escapatoria y que perderá en las urnas la Presidencia del país, la mayoría en la Cámara de Diputados y también en la de Senadores, y por qué no decirlo, la mayoría de las presidencias municipales que se juegan en muchos estados del país, amén de las gubernaturas, que serán para azules, amarillos y morados, porque los tricolores se van a quedar como el chinito, nomás milando.

Todo esto que pasa en torno al candidato priísta, Verde Ecologista y de Nueva Alianza, hace pensar qué a Pepe Meade lo están preparando para empinarlo en los próximos comicios presidenciales.

LA PELEA POR LOS PINOS, SÓLO ENTRE DOS

Y ahora quiero hablar de aquellos periodistas y medios que ya se están alineando en favor del que suponen será el virtual ganador en las urnas el primer domingo de julio. Parece que no se nos quita lo oportunista y lo malinche, pues más de un medio de comunicación ya le quema incienso al Peje, pensando que las encuestas que se han publicado son efectivas y reales, sin tomar en cuenta que cuando menos en los últimos comicios se han equivocado totalmente al dar a conocer cifras que son el resultado de minisondeos entre mil, 2 mil o 3 mil personas que emiten una opinión sobre el sentido de su voto en los comicios presidenciales por venir.

Mire usted, vamos a analizar el resultado de las más recientes encuestas que dan a Andrés Manuel López Obrador hasta 48 puntos en las preferencias electorales, mientras que para el panista Ricardo Anaya dan 30 puntos como segundo lugar y solamente 17 a Pepe Meade, que a estas alturas debe de estar más que arrepentido de haberse prestado a hacer el papelazo de patiño en una justa electoral, donde nada, pero nada, tiene qué hacer, pues la competencia está ya definida ahora entre dos candidatos únicamente, y que son Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

