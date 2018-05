Carta de un priísta preocupado

Eloy Caloca*

Querido Meade:

Hay mucho por lo cuál luchar, trabajar, pero también corregir, tu campaña no ha sido la mejor, pero tampoco es ese fracaso que muchos quieren ver.

Trump tenía razón al declarar “yo no creo en las encuestas, porque los encuestadores no me quieren” y creo que eso es lo que te está sucediendo, así que ese tema, aunque importante, lo vamos a dejar de lado, pero no lo vamos a olvidar, al final por más malas que sean, éstas generan percepción.

Fíjate bien, en la Mesa de Estatutos en Campeche, tenías a José Ramón Martell como el representante de tu proyecto, pregúntale a él quiénes se manifestaron en contra de reformar los estatutos y darte la oportunidad de contender, en resumen fueron pocos, fueron dos, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, si juntas a todos los que representan, difícilmente llenan una sala de cine, y aunque no hay por qué preocuparse por ellos, tampoco los vamos a subestimar, pero los vamos a hacer de lado por un momento.

Ahora bien, habrá qué ver qué armas porta René Juárez Cisneros como nuevo presidente del CEN del PRI, quien sustituye a Enrique Ochoa Reza, que no pareció ser un dirigente exitoso, pero al final nos dio Coahuila y Estado de México, o sea, que sí supo hacer su trabajo, pero lo subestimamos, así que tampoco nos vamos a preocupar por él.

El Presidente Peña, aunque no lo ha dicho abiertamente, tiene más incentivos para apoyarte, que para no hacerlo, en Anaya y en López es imposible confiar, ambos lo enviarían a prisión y sin duda ganarían 2024, 2030, 2036, sería imposible pararlos, así que tampoco nos vamos a preocupar por ellos por el momento, ese acuerdo no llegará, que bueno que has dicho que no declinarías por nadie.

Llegar a un acuerdo con Margarita o con El Bronco es inútil, de nada han servido, está bien, llevan pocos días en el escenario, pero la verdad creo que no ganarían ni su casilla, entonces los vamos a dejar de lado, también por el momento.

Ahora bien, aunque tus críticos quieran crear cortinas de humo, México no está tan mal como ellos dicen, la misma Tatiana Clouthier lo ha reconocido en su artículo dedicado a Nuño, así que ese tema también lo vamos a dejar de lado.

López genera miedo, Anaya es un politico en entredicho, los otros dos candidatos son un par de ceros a la izquierda y por mucho, tú eres el mejor preparado, el más inteligente y el que tiene mayor experiencia, entonces ¿cuál es tu problema? Ya te lo cuento.

Si mal no recuerdo, uno de tus detractores -Leo Zuckerman- cuando se aprobó la reforma energética, escribió que si la administración del presidente Peña pudo sortear con éxito las movilizaciones de Morena y demás adversarios, entonces debió de haber ido por más, debió de haber presionado por una reforma mucho más liberal, más completa, debió de haber apostado todo.

¿Qué intento decirte? Tus asesores, el círculo rojo, que poco o nada te quiere, incluso la oposición, te han convencido que tu mayor problema es el PRI, que el partido tiene tan mala aceptación que ese es tu mayor fardo. Pero no, se equivocan, y justo ahí quería llegar.

¿Si ya eres nuestro candidato? ¿Por qué no te apoyas en nosotros? ¿Por qué no nos llamas? ¿Por qué no nos permites rodearte? Está bien, acepto que no militas con nosotros, pero tú eres nuestro candidato, nosotros te elegimos, permítenos ayudarte, trabajar a tu lado de forma abierta y decidida, ya estamos en esto, y como ya lo dijo Zuckerman ¿Por qué no atreverte e ir más allá? ¿Por qué no adoptas el rojo como tu color?

Tú necesitas de esa tremenda estructura que tenemos, de nuestra capacidad para convencer con argumentos sólidos, de la fuerza de miles de nosotros, que podemos salir a la calle, puerta a puerta, por todas las calles, de todas las manzanas, de todas las cuadras, de todas las secciones, de todos los distritos, de las cinco circunscripciones.

No hay otro partido que pueda hacerlo, Morena no puede, no tiene con qué, son sólo palabras. El PAN es sólo un espejismo de lo que fue, el PRD carece de estructura, entonces de nuevo te lo digo ¡Grítanos, llámanos, exige nuestra presencia, rodéate de nosotros! Déjanos convertirnos en tu escudo y en tu vehículo al triunfo, total, ya estamos en esto, es sólo cuestión de que tú mismo lo decidas.

Aquí estaremos, pero debes apurarte, el tiempo es oro y no nos podemos dar el lujo de perderlo.

Cuando te preguntes quién soy, voltea a ver a todos los que te rodean, soy tu vecino, tu amigo, tu alumno, el militante olvidado, el simpatizante preocupado, pero decido, el ciudadano que cree en ti.

Si vemos el camino que recorrió el único partido emanado del sacrificio del 20% de la población, y todas las adversidades que enfrentó y superó para construir las instituciones y leyes que hoy quieren pisotear los traidores y mentirosos consuetudinarios: No hay más para dónde darle, más que pa’delante. Y vamos a ganar.

Soy yo, eres tú.

¡Vamos por el triunfo, pero no te olvides de nosotros!

* Periodista, escritor, académico e historiador.