Meade confirma ajustes en su equipo de campaña

Se reúne con el gobernado Silvano Aureoles

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, adelantó que en breve anunciará cambios en su equipo de campaña, así como ajustes en la estrategia de comunicación, pero dejó claro que Aurelio Nuño y Eruviel Ávila se mantienen en él.

En entrevista en Morelia, Michoacán, Meade dijo que faltan dos terceras partes de la campaña, “son días largos, importantes, definitorios”, por lo que habrán de volcarse con todo el esfuerzo y el entusiasmo para ganar la elección el 1 de julio.

“Aurelio (Nuño) se quedará en la coordinación, pero se harán ajustes al interior del equipo, también de la campaña, para lograr estos elementos que necesitamos, de ajuste y de modificación de estrategia de comunicación para lograr, con éxito, ganar la elección”, expresó.

Dijo que fue suya la decisión del relevo en la dirigencia nacional del PRI y aunque reconoció un ciclo exitoso de Enrique Ochoa Reza al frente del partido, afirmó que la llegada de René Juárez Cisneros, sin duda, revitaliza la campaña.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza aseveró que ello les permitirá “pertrecharnos mejor para la contienda; sin duda, habrá de implicar un proceso de armonización, de discurso y de visión”.

Abundó que hay ánimo de hacer equipo, “con entusiasmo, con claridad, con convicción, de tocar cada seccional, cada puerta, cada vecindad, cada colonia y hacerlo, tantas veces cuanto sea necesario, para generar convicción y entusiasmo, ya que la mejor alternativa para el país, es la que nosotros representamos”.

Meade Kuribreña sostuvo que en estos dos tercios de la campaña que faltan tienen que lograr una gran sinergia entre el equipo de campaña y el tricolor, a fin de prepararse una vez que inicie el resto de las contiendas.

Sobre la reunión que tuvo con el gobernador del estado, Silvano Aureoles, dijo que el hecho de contar con su simpatía, lo compromete a “dar el doble”, en términos de empeño y de esfuerzos, en caso de que gane la elección.

El aspirante priísta resaltó también que se debe tener “ un enorme cuidado de que en estas campañas “no se infiltre, no influya, no presione, no tenga ningún papel la delincuencia organizada”.

“Por eso hemos señalado en reiteradas ocasiones la importancia de cuidar las compañías y la importancia de cuidar el riego que implica, para la contienda, una propuesta como la de la amnistía, que plantea que se suba a la mesa del diálogo al narcotráfico, no solamente en la época de las campañas”.

Advirtió que en el caso de Andrés Manuel López Obrador preocupan, no solamente las ideas, sino las compañías. “Y las compañías y los planteamientos que se han hecho, a nuestro juicio, implican riesgo, incluso de que se pierda confianza”.

Gira por Michoacán

De gira por Michoacán, una de las entidades que más expulsan migrantes hacia Estados Unidos, Meade Kuribreña presentó una serie de medidas para reforzar la protección de quienes se ven obligados a migrar a ese país y les aseguró que nunca bajará la guardia en la defensa de nuestros connacionales que se encuentran en el extranjeros, sobre todo en la Unión Americana.

“Nunca vamos a bajar la guardia en la defensa de los mexicanos en el extranjero”, aseguró.

El candidato del PRI ofreció a los migrantes reforzar aún más la red consular y equipar mejor a las embajadas para que puedan defender a nuestros connacionales en el extranjero pero además “blindar” y mejorar las condiciones financieras del envío de remesas a nuestro país para que este mecanismo sea más barato.

“Que el envío de remesas sea barato , esté bien cuidado y a tiempo”, aseveró

El ex canciller también ofreció mano dura y sanciones ejemplares a quienes abusen de los migrantes a su regreso al país y también se comprometió a crear una ventanilla única que acerque soluciones prontas e inmediatas a los migrantes que decidan retornar o sean deportados de Estados Unidos.

Una ventanilla única—dijo—que le acerque créditos y apoyo para vivienda o negocios, así como becas para que los migrantes se reintegren a la escuela.

Hará cambios en su equipo de campaña

Meade Kuribreña adelantó que habrá más cambios en su equipo de campaña para apuntalar su área de comunicación y estrategia.

En conferencia de prensa al término de un encuentro con migrantes en Morelia, Michoacán, confirmó que su coordinador, Aurelio Nuño y su vicecoordinador, Eruviel Ávila, se mantendrán en sus encargos por lo que resta del periodo de actividades proselitistas.

Comentó que la llegada de René Juárez Cisneros al frente del PRI se “revitaliza” la campaña; además, de que la salida de Ochoa se da porque “cumplió un ciclo exitoso”.